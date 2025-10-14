Вашеро поиска "уайлд кард" за турнира в Париж

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Вашеро се придвижи на 40-о място в ранглистата на АТР, но класирането му все още не стига, за да влезе директно в схемата на последния девети турнир от сериите Мастърс 1000 за сезона.

валентен вашеро спечели титлата мастърса шанхай емоционален финал своя братовчед артур риндеркнеш
Слушай новината

Сензацията Валентен Вашеро, който през уикенда спечели Мастърс 1000 турнира в Шанхай започвайки от квалификациите, е подал молба за "уайлд кард" за участие в основната схема на последния голям турнир от веригата за годината в Париж.

"Френската тенис федерация е отворила платформа за състезателите, за да подадат молби за "уайлд кард", която ще затвори в неделя, коментира директорът Седрик Пиолин на пресконференция в "Ла Дефанс Арена".

"Вашеро вече подаде молба. Ние ще се съберем с Националната техническа дирекция и с президента на федерацията Жил Моретон, за да преценим на кого да дадем", уточни Пиолин.

Има четири покани, които ще бъдат разпределени за турнира, предвиден между 27 октомври и 2 ноември.

Вашеро се придвижи на 40-о място в ранглистата на АТР, но класирането му все още не стига, за да влезе директно в схемата на последния девети турнир от сериите Мастърс 1000 за сезона.

