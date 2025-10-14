Вашеро поиска "уайлд кард" за турнира в Париж

Сензацията Валентен Вашеро, който през уикенда спечели Мастърс 1000 турнира в Шанхай започвайки от квалификациите, е подал молба за "уайлд кард" за участие в основната схема на последния голям турнир от веригата за годината в Париж.

"Френската тенис федерация е отворила платформа за състезателите, за да подадат молби за "уайлд кард", която ще затвори в неделя, коментира директорът Седрик Пиолин на пресконференция в "Ла Дефанс Арена".

"Вашеро вече подаде молба. Ние ще се съберем с Националната техническа дирекция и с президента на федерацията Жил Моретон, за да преценим на кого да дадем", уточни Пиолин.



Има четири покани, които ще бъдат разпределени за турнира, предвиден между 27 октомври и 2 ноември.

Вашеро се придвижи на 40-о място в ранглистата на АТР, но класирането му все още не стига, за да влезе директно в схемата на последния девети турнир от сериите Мастърс 1000 за сезона.