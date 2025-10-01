Васил Терзиев: Държавата бави плащания за инфраструктурни проекти в София

Когато говорим за живота на хората, няма място за политически игри. Отношението на държавата към най-голямата община в страната е показателно за отношението ѝ към една пета от населението на България – гражданите на София. Това хише в профила си във Фейсбук столичният кмет Васил Терзиев.

Днес именно столичани понасят тежестта на забавените плащания от държавата. Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължава да бави средствата по програмата за общинско финансиране. Това блокира разплащането по ключови инфраструктурни обекти – ремонта на бул. "Ал. Стамболийски", моста на Бакърена фабрика, който вече е отворен за движение, и ул. "Опълченска", която е завършена. За всички тях през 2025 г. досега не е изплатен нито един лев.

В резултат важни инфраструктурни проекти не могат да бъдат разплатени, а ключови обекти за града – улици, булеварди, детски градини – остават под риск заради забавяне на средства, които София заслужава. За сравнение, по същата програма други общини вече са получили стотици милиони. В отчетите на МРРБ към 31 август 2025 г. се вижда, че са платени 435 млн. лв. за 720 проекта към 214 общини, пише още Терзиев.

Като кмет не мога да допусна политически игри и лицемерие да спират развитието на града. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени изцяло. Защото всяка улица, всеки мост, всяка градина не са просто строителни обекти – те са част от борбата ни за по-качествен живот на всеки софиянец, допълва столичният кмет.