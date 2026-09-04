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Васил Терзиев: Искаме нашите момчета да усетят, че не са сами

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Спорт
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Кметът на София призова за силна подкрепа към националния отбор и подчерта, че домакинството на Евроволей 2026 трябва да превърне целия град във волейболна сцена

васил терзиев искаме нашите момчета усетят сами
Снимка: БТА
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Кметът на София Васил Терзиев призова столичани и волейболните привърженици да застанат плътно зад българския национален отбор по време на Евроволей 2026. Според него подкрепата от трибуните може да се превърне във важен фактор за "трикольорите“ в трудните моменти от шампионата.

Терзиев говори на площад "Света Неделя“, където беше открита специалната инсталация с часовник, отброяващ оставащото време до началото на Европейското първенство в София.

"Този часовник отброява времето до първия съдийски сигнал, но за нас отброява и очакването за един голям спортен празник. София ще посрещне най-добрите волейболисти на Европа, а българският отбор ще излезе пред своя публика“, заяви столичният кмет.

Амбицията на организаторите е атмосферата около първенството да не бъде концентрирана единствено около "Арена София“. Терзиев подчерта, че домакинството трябва да се усеща в различни части на столицата.

"За нас домакинството не е само да отворим вратите на една зала. Искаме волейболът да се усеща из целия град – на площадите, в парковете, в кварталите“, посочи той.

Особен акцент в думите му беше подкрепата към българските национали. Според Терзиев именно публиката може да даде допълнителен импулс на отбора, когато напрежението в двубоите се увеличи.

"Искаме нашите момчета да усетят, че не са сами. Волейболът е от онези спортове, в които публиката може да даде сила на отбора в най-трудния момент“, заяви кметът на София.

Терзиев отправи и призив към феновете да подкрепят националите безрезервно по време на целия турнир.

"Нека им дадем тази сила – своя глас, своята енергия и своята подкрепа от първата до последната точка“, завърши Васил Терзиев.



#Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #кметът Васил Терзиев #Национален отбор на България по волейбол за мъже

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