Васил Трендафилов е новият областен управител на Благоевград. Днес той бе посрещнат от предшественика си Николай Куколев, който символично му предаде властта и решението на Министерския съвет. От пресцентъра на Областна администрация съобщиха, че през следващите дни Трендафилов ще се запознае подробно с основните проблеми в областта, със състоянието на инфраструктурата и пътната мрежа, както и с предизвикателствата, свързани с бедствия и аварийни ситуации в областта.

Николай Куколев пък му предостави отчет за свършената работа, съдържащ информация за реализираните дейности, текущите проекти и основните приоритети в работата на администрацията.

Трендафилов поема управлението с ясна готовност да осигури приемственост, да поддържа активен диалог с местната власт и да подхожда отговорно към предстоящите ангажименти в интерес на жителите на област Благоевград, съобщиха още от пресцентъра.