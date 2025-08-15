Важно: Повече болести от кърлежи тази година

Тази година се отчита най-голям брой заболявания, пренасяни от кърлежи, за последното десетилетие. Най-често става дума за Лаймска болест и кърлежов енцефалит.
За какво да внимавате:
Лаймската болест може да започне с червено петно около ухапването, но не винаги. По-късно може да се появят болки в ставите или проблеми с нервната система.
Кърлежовият енцефалит започва с температура и отпадналост, след което може да последват сериозни усложнения – главоболие, треперене, парализа.
Как да се предпазите:
Важно е да реагирате навреме – ако се почувствате зле след ухапване, потърсете лекар. Колкото по-бързо се действа, толкова по-малък е рискът от усложнения.