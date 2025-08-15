Важно: Повече болести от кърлежи тази година

Тази година се отчита най-голям брой заболявания, пренасяни от кърлежи, за последното десетилетие. Най-често става дума за Лаймска болест и кърлежов енцефалит.

За какво да внимавате:

Лаймската болест може да започне с червено петно около ухапването, но не винаги. По-късно може да се появят болки в ставите или проблеми с нервната система.

Кърлежовият енцефалит започва с температура и отпадналост, след което може да последват сериозни усложнения – главоболие, треперене, парализа.

Как да се предпазите:

Носете дълги дрехи в тревисти и горски райони.

Използвайте репеленти.

Преглеждайте внимателно тялото си след излет сред природата.

Отстранявайте кърлежите бързо, с пинсета, без да ги мажете.

Помислете за ваксина срещу енцефалит, особено ако често сте навън.

Важно е да реагирате навреме – ако се почувствате зле след ухапване, потърсете лекар. Колкото по-бързо се действа, толкова по-малък е рискът от усложнения.