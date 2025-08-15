БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали...
Чете се за: 00:47 мин.
България е съобщила за три огнища на птичи грип
Чете се за: 00:17 мин.
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 04:00 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

Важно: Повече болести от кърлежи тази година

Чете се за: 01:15 мин.
Деца
ефективните мерки борба кърлежите
Тази година се отчита най-голям брой заболявания, пренасяни от кърлежи, за последното десетилетие. Най-често става дума за Лаймска болест и кърлежов енцефалит.

За какво да внимавате:

Лаймската болест може да започне с червено петно около ухапването, но не винаги. По-късно може да се появят болки в ставите или проблеми с нервната система.
Кърлежовият енцефалит започва с температура и отпадналост, след което може да последват сериозни усложнения – главоболие, треперене, парализа.

Как да се предпазите:

  • Носете дълги дрехи в тревисти и горски райони.
  • Използвайте репеленти.
  • Преглеждайте внимателно тялото си след излет сред природата.
  • Отстранявайте кърлежите бързо, с пинсета, без да ги мажете.
  • Помислете за ваксина срещу енцефалит, особено ако често сте навън.

Важно е да реагирате навреме – ако се почувствате зле след ухапване, потърсете лекар. Колкото по-бързо се действа, толкова по-малък е рискът от усложнения.

