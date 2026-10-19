Велиан Димитров спечели първия ранкинг турнир по снукър в Пловдив

Велиан Димитров спечели първия ранкинг турнир от календара на Българската снукър федерация за сезон 2026/27 - Откритият турнир в Пловдив.

22-годишният пловдивчанин победи с 4:2 Георги Величков във финал с три брейка над 50 точки. Димитров реализира поредици от 81 и 51, а Величков направи сенчъри брейк от 105 точки и спечели наградата за най-висока точкова серия в турнира. Арбитър на финала беше Василена Узунова.

По пътя към финала Димитров спечели срещу украинеца Георгий Петрунко с 3:2 на полуфиналите, докато Величков надигра републиканския шампион Виктор Илиев със същия резултат.

Следващата надпревара за сезон 2026/27 ще бъде "София Мастърс" на 9 и 10 януари 2027 година в столичната Национална снукър академия, а преди това от 14-16 ноември 2026-а ще се проведе Балканското първенство.