Велико Търново покани Габрово за обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 година

Чете се за: 01:20 мин.
У нас
велико търново покани габрово обща кандидатура европейска столица културата 2032 година
Велико Търново и Габрово може да кандидатстват заедно за Европейска столица на културата през 2032 година. Поканата дойде от старопрестолния град и беше официално отправена по време на четвъртото издание на арт фестивала “Варуша Юг”.

Мотото на фестивала тази година е „Нагоре – надолу: далеч по-близо“, а чрез него организаторите подчертаха значението добросъседството.

Разстоянието между двата града е само 50 км, а през годините много са културните проекти, реализирани съвместно от творци от Габрово и Велико Търново.

През тази и следващата година предстои кандидатстването на България за Европейска столица на културата, и ако двата града обединят усилията си, ще имат всички шансове за успех, подчерта организаторът на “48 часа Варуша Юг” Галин Попов.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов призова всички артисти, които подкрепят тази идея, да работят заедно за нея, защото двата града споделят един общ регион и имат богати исторически връзки от Възраждането насам.

#Габрово #Европейска столица на културата #Велико Търново

Трагедия край Слънчев бряг: Откриха удавени 14-годишен младеж и 35-годишен мъж
Трагедия край Слънчев бряг: Откриха удавени 14-годишен младеж и 35-годишен мъж
Два пожара избухнаха край Велико Търново
Чете се за: 00:35 мин.
В разгара на летния сезон: Бум на туристите към Седемте рилски езера
Чете се за: 02:30 мин.
Абсурди в Столипиново: Купища отпадъци и мистериозно изчезващи кофи за боклук
Чете се за: 02:52 мин.
Пожарите в Пирин продължават – над 120 души гасят огнищата край Илинденци и Плоски
Чете се за: 00:40 мин.
Трагичен инцидент: Мъж загина на връх Мусала
Чете се за: 01:22 мин.

След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има задържан за пожара
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери заминават заедно със Зеленски за срещата му с Тръмп
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Среща на "Коалиция на желаещите": Какво е на масата преди срещата Зеленски - Тръмп
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Два пожара избухнаха край Велико Търново
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Абсурди в Столипиново: Купища отпадъци и мистериозно изчезващи кофи...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Георги Костов, лесовъд: Половин милион хектара гори изгарят годишно...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Пожарите в Пирин продължават – над 120 души гасят огнищата...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Антиправителствените протести в Сърбия ескалираха с безредици и...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Чете се за: 00:45 мин.
По света
