Велико Търново покани Габрово за обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 година

Велико Търново и Габрово може да кандидатстват заедно за Европейска столица на културата през 2032 година. Поканата дойде от старопрестолния град и беше официално отправена по време на четвъртото издание на арт фестивала “Варуша Юг”.

Мотото на фестивала тази година е „Нагоре – надолу: далеч по-близо“, а чрез него организаторите подчертаха значението добросъседството.

Разстоянието между двата града е само 50 км, а през годините много са културните проекти, реализирани съвместно от творци от Габрово и Велико Търново.

През тази и следващата година предстои кандидатстването на България за Европейска столица на културата, и ако двата града обединят усилията си, ще имат всички шансове за успех, подчерта организаторът на “48 часа Варуша Юг” Галин Попов.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов призова всички артисти, които подкрепят тази идея, да работят заедно за нея, защото двата града споделят един общ регион и имат богати исторически връзки от Възраждането насам.