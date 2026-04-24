Велислава Делчева: Изкуственият интелект може да бъде ценен помощник в учебния процес, но технологиите не трябва да го заместват

Омбудсманът Велислава Делчева подкрепи проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2015 г., с който министерството на образованието предлага официално интегриране на изкуствения интелект и дигиталната грамотност в обучението от III до XII клас, съобщиха от институцията.

Делчева подчертава, че предложените промени са навременна и необходима стъпка към модернизиране на българското образование в условията на бързото навлизане на новите технологии във всички обществени сфери.

Според омбудсмана изкуственият интелект може да бъде ценен помощник в учебния процес, в изследователските и творческите дейности на учениците, както и инструмент за осъвременяване на образователната среда и подобряване на обратната връзка между учители и ученици. В същото време тя подчертава, че технологиите не трябва да заместват познавателния процес, а да го подпомагат.

Успешното въвеждане на изкуствения интелект в образованието зависи от това той да бъде използван като навигатор към знанието, а не като негов заместител, допълва Велислава Делчева.

В становището си тя акцентира върху необходимостта учениците да развиват критично мислене, умения за проверка на фактите, разпознаване на дезинформация и алгоритмични пристрастия, както и етична отговорност при използването на изкуствен интелект. Отбелязва се и новата роля на учителя не само като източник на знания, а и като ментор и навигатор в дигиталната среда.

Велислава Делчева обръща внимание и на рисковете, които трябва да вземат предвид при въвеждането на реформата. Сред тях са възможността за задълбочаване на цифровото неравенство между училищата и регионите, необходимостта от качествено обучение и подкрепа за учителите, защитата на личните данни на учениците, рискът от плагиатство и прекомерна зависимост от технологии, липсата на ясни механизми за оценяване на новите компетентности и нуждата от достатъчна техническа инфраструктура.

Делчева препоръчва на образователното министерство да обмисли създаването на списък със сертифицирани и безопасни инструменти с изкуствен интелект за използване в училищата, както и допълнителни правила за защита на децата, прозрачност и човешки контрол при използването на технологии в учебния процес.

Специален акцент тя поставя и върху необходимостта от цялостен подход към психичното здраве в училище, включително чрез програми за социално-емоционално учене, които да подпомагат адаптацията на децата към бързо променящата се дигитална среда.