Велислава Делчева: Изкуственият интелект може да бъде ценен помощник в учебния процес, но технологиите не трябва да го заместват

Омбудсманът подкрепи промените на образователното министерство за интегриране на изкуствения интелект от III до XII клас

омбудсманът велислава делчева бих съгласила стана служебен премиер
Снимка: БНТ
Омбудсманът Велислава Делчева подкрепи проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2015 г., с който министерството на образованието предлага официално интегриране на изкуствения интелект и дигиталната грамотност в обучението от III до XII клас, съобщиха от институцията.

Делчева подчертава, че предложените промени са навременна и необходима стъпка към модернизиране на българското образование в условията на бързото навлизане на новите технологии във всички обществени сфери.

Според омбудсмана изкуственият интелект може да бъде ценен помощник в учебния процес, в изследователските и творческите дейности на учениците, както и инструмент за осъвременяване на образователната среда и подобряване на обратната връзка между учители и ученици. В същото време тя подчертава, че технологиите не трябва да заместват познавателния процес, а да го подпомагат.

Успешното въвеждане на изкуствения интелект в образованието зависи от това той да бъде използван като навигатор към знанието, а не като негов заместител, допълва Велислава Делчева.

В становището си тя акцентира върху необходимостта учениците да развиват критично мислене, умения за проверка на фактите, разпознаване на дезинформация и алгоритмични пристрастия, както и етична отговорност при използването на изкуствен интелект. Отбелязва се и новата роля на учителя не само като източник на знания, а и като ментор и навигатор в дигиталната среда.

Велислава Делчева обръща внимание и на рисковете, които трябва да вземат предвид при въвеждането на реформата. Сред тях са възможността за задълбочаване на цифровото неравенство между училищата и регионите, необходимостта от качествено обучение и подкрепа за учителите, защитата на личните данни на учениците, рискът от плагиатство и прекомерна зависимост от технологии, липсата на ясни механизми за оценяване на новите компетентности и нуждата от достатъчна техническа инфраструктура.

Делчева препоръчва на образователното министерство да обмисли създаването на списък със сертифицирани и безопасни инструменти с изкуствен интелект за използване в училищата, както и допълнителни правила за защита на децата, прозрачност и човешки контрол при използването на технологии в учебния процес.

Специален акцент тя поставя и върху необходимостта от цялостен подход към психичното здраве в училище, включително чрез програми за социално-емоционално учене, които да подпомагат адаптацията на децата към бързо променящата се дигитална среда.

#въвеждане # изкуствен интелект #Министерство на образованието #промяна #омбудсман #образование

