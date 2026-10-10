Велопоходът "Зависим само от мечтите" се проведе в Перник за девета поредна година

За девета поредна година в Перник се проведе велопоход, като тази година децата караха под мотото „Зависим само от мечтите“. В традиционната проява се включиха осем училища със 100 участници.

Началото беше дадено от началника на отдел „Изнесена администрация – кв. „Изток““ Бетина Ванкова в градинката пред Гимназията с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) „Симеон Радев“ в кв. „Изток“. Именно оттам преподавателят по физическо възпитание и спорт Мирослав Илиев поставя началото на инициативата. Той създава в ГПЧЕ и „Олимпийския клуб“. Преди девет години Илиев и около десетина деца от клуба организират първия велопоход.

„Радвам се, че велопоходът не приключи след първия ни пробег, а продължи да се развива. Надявам се всички деца, които сега се включват, да бъдат мечтатели, както гласи и тазгодишното послание. Надявам се догодина велопоходът да бъде по-мащабен и да не се налага да се ограничаваме заради трасето, тъй като е трудно да участват повече от 100 деца“, каза за БТА Мирослав Илиев.

Той благодари на Община Перник за подкрепата и съдействието, оказани от главния експерт „Спорт“ Десислава Стойова.

Тя припомни, че преди девет години велоалеята е била наскоро изградена, което е създало предпоставки за организирането на нови инициативи.

„През тези години това спортно събитие се превърна в утвърдена традиция, която очакват с нетърпение много ученици от гимназиите в Перник. Преди старта всички получиха тениски в различни цветове, на които беше изписано логото на тазгодишния велопоход“, коментира Стойова.

Тя добави, че проявата е подкрепена финансово за пореден път от Превантивно-информационния център към общинската администрация. Стойова изказа благодарност и към служителите на „Охранителна полиция“ и „Пътна полиция“.