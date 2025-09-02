БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Венцислав Петков се превърна във второто ново попълнение на Черно море

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Бившият баскетболен национал подсили състава на "моряците".

Венцислав Петков се превърна във второто ново попълнение на Черно море
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Изглежда, че в баскетболния Черно море Тича не са приключили с трансферите за деня. След като по-рано привлякоха Джелани Уотсън-Гейл, „моряците“ си осигуриха услугите и на своето първо българско, което е и второ ново лятно попълнение. Цветовете на тима от Варна ще защитава Венцислав Петков, анонсираха тази вечер официално от клуба. Бившият национал акостира в редиците на Черно море за новия сезон.

Гардът носеше екипа на Берое Стара Загора, присъединявайки се към отбора в края на миналия август, а като най-опитен заслужи и капитанската лента. В средата на юли обаче стана ясно, че двете страни няма да продължат заедно. Усилията на родения в играч в София бяха достатъчни за старозагорския тим Загора да намери място в първия кръг на плейофите от НБЛ и на четвъртфиналите в турнира за Купата на България.

Петков финишира със средни показатели от 11.0 точки, 1.8 борби и 3.7 асистенции за 29 мача във всички турнири на местна почва.

По този начин той сложи край на втория си втори престой в Берое след като игра за отбора и през 2014/2015.

33-годишният баскетболист е трупал опит още в Овергаз, Дунав Русе, Академик Благоевград, Ямбол, Балкан, ЦСКА и Левски, както и във втория отбор на „сините“. С Левски има едно злато и сребърното отличие в НБЛ. Двукратен носител на Купата на България, а във визитката му личи още две сребърни отличия от същия турнир. Към колекцията му с Левски можем да прибавим една Суперкупа на България и едно второ място в Балканската лига. Освен това с Левски печели още бронз в родния елит.

188-сантиметровият плеймейкър може да се похвали с титлата и среброто в българския елит, които завоюва със „зелените“. С Овергаз спечели веднъж златото и сребърния медал титлата в А Група, както и Купата на БФБ. При престоя си в Академик стигна до среброто и бронза във втория ни ешелон. Той остави следа и с „армейците“, с които има сребро за купата на страната и бронз от първенството.

Свързани статии:

Участник на Евробаскет 2025 подсили Черно море
Участник на Евробаскет 2025 подсили Черно море
Националът на Великобритания е първото ново попълнение в селекцията...
Чете се за: 01:25 мин.
#НБЛ 2025/2026 #БК Черно море Тича #Венцислав Петков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
1
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
2
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
5
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай
6
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Български баскетбол

Баскетболният Локомотив Пловдив привлече канадец
Баскетболният Локомотив Пловдив привлече канадец
Черногорски баскетболист ще носи екипа на Ботев 2012 Черногорски баскетболист ще носи екипа на Ботев 2012
Чете се за: 01:12 мин.
Участник на Евробаскет 2025 подсили Черно море Участник на Евробаскет 2025 подсили Черно море
Чете се за: 01:25 мин.
Миньор се подсили с тежко крило от Сърбия Миньор се подсили с тежко крило от Сърбия
Чете се за: 01:10 мин.
Академик Пловдив и Черно море заздравиха съставите за новия сезон Академик Пловдив и Черно море заздравиха съставите за новия сезон
Чете се за: 01:12 мин.
Рилски спортист представи ново чуждестранно попълнение Рилски спортист представи ново чуждестранно попълнение
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР) Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР) Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане...
Чете се за: 03:45 мин.
България и еврото
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Смъртни случаи сред кандидатите на "Алтернатива за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ