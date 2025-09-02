Венцислав Петков се превърна във второто ново попълнение на Черно море

Изглежда, че в баскетболния Черно море Тича не са приключили с трансферите за деня. След като по-рано привлякоха Джелани Уотсън-Гейл, „моряците“ си осигуриха услугите и на своето първо българско, което е и второ ново лятно попълнение. Цветовете на тима от Варна ще защитава Венцислав Петков, анонсираха тази вечер официално от клуба. Бившият национал акостира в редиците на Черно море за новия сезон.

Гардът носеше екипа на Берое Стара Загора, присъединявайки се към отбора в края на миналия август, а като най-опитен заслужи и капитанската лента. В средата на юли обаче стана ясно, че двете страни няма да продължат заедно. Усилията на родения в играч в София бяха достатъчни за старозагорския тим Загора да намери място в първия кръг на плейофите от НБЛ и на четвъртфиналите в турнира за Купата на България.

Петков финишира със средни показатели от 11.0 точки, 1.8 борби и 3.7 асистенции за 29 мача във всички турнири на местна почва.

По този начин той сложи край на втория си втори престой в Берое след като игра за отбора и през 2014/2015.

33-годишният баскетболист е трупал опит още в Овергаз, Дунав Русе, Академик Благоевград, Ямбол, Балкан, ЦСКА и Левски, както и във втория отбор на „сините“. С Левски има едно злато и сребърното отличие в НБЛ. Двукратен носител на Купата на България, а във визитката му личи още две сребърни отличия от същия турнир. Към колекцията му с Левски можем да прибавим една Суперкупа на България и едно второ място в Балканската лига. Освен това с Левски печели още бронз в родния елит.

188-сантиметровият плеймейкър може да се похвали с титлата и среброто в българския елит, които завоюва със „зелените“. С Овергаз спечели веднъж златото и сребърния медал титлата в А Група, както и Купата на БФБ. При престоя си в Академик стигна до среброто и бронза във втория ни ешелон. Той остави следа и с „армейците“, с които има сребро за купата на страната и бронз от първенството.