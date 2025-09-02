Участник на Евробаскет 2025 подсили Черно море

Баскетболният Черно море Тича напомни за себе си от гледна точка на входящите трансфери. „Моряците“ си осигуриха услугите на своето първо ново попълнение за лятото. В селекцията, водена от Васил Евтимов, акостира Джелани Уотсън-Гейл, обявиха днес официално от клуба. Британецът, който в момента защитава цветовете на своята страна на Евробаскет 2025, ще показва на какво е способен с екипа на тима от Варна през сезона, който предстои.

Гардът има средни показатели от 5.3 точки и 1.7 асистенции за 4 мача за родината си на шампионата в Латвия, Кипър, Финландия и Полша.

През миналия сезон той е бил част от Славия Прага и оставя доста добри впечатления. Уотсън-Гейл приключва със средно по 19.0 точки, 3.3 овладени под двата ринга топки и 4.7 завършващи подавания за 25 срещи в чешкия елит.

Преди това 26-годишният баскетболист се изявява в местния Бристъл Флайърс, канадския Унипег Сиа Беърс и белгийския Брюксел. 185-сантиметровият плеймейкър има периоди в Бенедикт Колидж, Майлс Колидж и Фресно Пасифик Юнивърсити на колежанско ниво.