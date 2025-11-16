Венислав Антов и Туркоа спечелиха дербито със Сен Насер и Владимир Гърков във Франция

Националът Венислав Антов и неговият отбор Туркоа записаха пета победа във волейболното първенство на Франция. Селекцията на Дориан Ружейрон, се наложи като гост над Сен Назер и Владимир Гърков с 3:1 (25:20, 23:25, 25:17, 25:19) в среща от шести кръг на Marmara Spike Ligue.

Туркоа е на третата позиция в таблицата с 14 точки (5 победи, 1 загуба), колкото има и вторият Тур. Лидер е Монпелие с 15 точки. Сен Назер е на десета позиция със 7 точки (3 победи, 3 загуби).

Антов отново бе най-резултатен, като се отчете с 18 точки (2 аса, 2 блокади). Игнасио Луенгас записа 17 точки (1 ас) и бе отличен за MVP. За съперника Владимир Гърков завърши със 17 точки (2 аса, 1 блокада) и бе с най-голям актив. С 14 точки приключи Кейлъб Дженс (1 блокада).

В следващия кръг Туркоа среща Аячо, на 21 ноември (петък) от 21:00 ч. б.в. Сен Назер се изправя срещу Араго де Сет, на 22 ноември (събота) в 20:30 ч.