БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Венко Сабрутев: Новият бюджет е като стария, дори по-лош

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази

По думите му „големите пакости“ в бюджета не са премахнати, като посочи, че увеличението на осигуровките не е отменено, а единствено отложено

венко сабрутев новият бюджет стария лош
Слушай новината

Новият бюджет е като стария, дори по-лош. Това коментира в "Денят започва" Венко Сабрутев от ПП–ДБ и постави остри въпроси към управляващите относно разликите между стария и новия вариант на държавния бюджет.

„Новият бюджет е като стария, дори по-лошо. Къде са парите на медиците, къде са парите за младите лекари и медицинските сестри? В същото време виждаме, че парите за заплати в администрацията са същите – намалението е едва с 0,4%. Какво се оказва – че държавата спестява от заплати на лекарите? Ако утре се разболеем, на кого да се обадим? Може би на човек във ВСС, който ще получи 6000 лева увеличение на заплатата, защото 24 хиляди му е малко. Може би да се обадим на човек в корупционната комисия, който разследва и вече взима около 15 хиляди лева“, коментира Сабрутев.

Той подчерта, че по време на управлението на ПП–ДБ увеличенията на възнагражденията са били пропорционални. Сега, по думите му, има „хипердисбаланс“ в ръста на заплатите.

„Няма как да има увеличение на заплатата на някои с 6 хиляди лева, а друг – както в БНТ – със 7%. Това е заложено в новата версия на бюджета“, заяви още той.

По думите му „големите пакости“ в бюджета не са премахнати, като посочи, че увеличението на осигуровките не е отменено, а единствено отложено. Той напомни, че в тригодишната прогноза ясно е записано намерение осигуровките да бъдат повишени с 3% през 2027 и 2028 година.

„Какви са приоритетите на това управление? Парите за образование и здравеопазване като дял от БВП намаляват. Какво ни казват управляващите – че не искат здрави и образовани граждани, а пари за кражби“, заяви още Сабрутев.

През 27/28 се предвижда значително нарастване на държавния дълг, достигайки 36,6% от БВП.

„Държавата потъва в задължения, в този бюджет са вписани несъществуващи приходи и когато държавата действа по този начин, най-естественото е вдигане на данъците“, обясни още Венко Сабрутев.

Сабрутев остро критикува и размера на новия държавен дълг:

„За 2025 година дългът, който теглите, е близо два и половина пъти над необходимия. Ако го обърнем на семеен бюджет - това е все едно едно семейство да трупа заеми и да не знае как ще ги връща. После какво правите? Вдигате данъци. Явява се една Теменужка Петкова, пише едно изречение – данък Хикс се удвоява – и гражданите започват да плащат данък Борисов–Пеевски.“

#"ПП-ДБ" #Венко Сабрутев

Последвайте ни

ТОП 24

"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
1
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
2
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
3
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Галин Димов разкри причината България да загуби домакинства на две международни състезания
4
Галин Димов разкри причината България да загуби домакинства на две...
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
5
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце...
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
6
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Политика

Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия
Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия
Бойко Борисов и Кристофър Смит обсъдиха теми от двустранния дневен ред на среща в София Бойко Борисов и Кристофър Смит обсъдиха теми от двустранния дневен ред на среща в София
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност
Чете се за: 05:12 мин.
Пеевски: Утре по мирен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България Пеевски: Утре по мирен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България
Чете се за: 02:02 мин.
Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос" Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос"
Чете се за: 02:27 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026 Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.

Водещи новини

Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия
Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Танкерът „Кайрос“ - пети ден блокиран край Ахтопол Танкерът „Кайрос“ - пети ден блокиран край Ахтопол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос остава териториите Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос остава териториите
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Облачно и мъгливо на север, слънчево на юг във вторник Облачно и мъгливо на север, слънчево на юг във вторник
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След труса в Япония: Десетки ранени, има и материални щети
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Обрат в политиката на САЩ за износ на чипове: Американска продукция...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Съдът ще гледа мерките на д-р Хасърджиев, актьора Росен Белов и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Шанхай посреща Коледа с Немски базар и… захарен памук във...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ