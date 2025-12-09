Венко Сабрутев: Новият бюджет е като стария, дори по-лош

Новият бюджет е като стария, дори по-лош. Това коментира в "Денят започва" Венко Сабрутев от ПП–ДБ и постави остри въпроси към управляващите относно разликите между стария и новия вариант на държавния бюджет.

„Новият бюджет е като стария, дори по-лошо. Къде са парите на медиците, къде са парите за младите лекари и медицинските сестри? В същото време виждаме, че парите за заплати в администрацията са същите – намалението е едва с 0,4%. Какво се оказва – че държавата спестява от заплати на лекарите? Ако утре се разболеем, на кого да се обадим? Може би на човек във ВСС, който ще получи 6000 лева увеличение на заплатата, защото 24 хиляди му е малко. Може би да се обадим на човек в корупционната комисия, който разследва и вече взима около 15 хиляди лева“, коментира Сабрутев.

Той подчерта, че по време на управлението на ПП–ДБ увеличенията на възнагражденията са били пропорционални. Сега, по думите му, има „хипердисбаланс“ в ръста на заплатите.

„Няма как да има увеличение на заплатата на някои с 6 хиляди лева, а друг – както в БНТ – със 7%. Това е заложено в новата версия на бюджета“, заяви още той.

По думите му „големите пакости“ в бюджета не са премахнати, като посочи, че увеличението на осигуровките не е отменено, а единствено отложено. Той напомни, че в тригодишната прогноза ясно е записано намерение осигуровките да бъдат повишени с 3% през 2027 и 2028 година.

„Какви са приоритетите на това управление? Парите за образование и здравеопазване като дял от БВП намаляват. Какво ни казват управляващите – че не искат здрави и образовани граждани, а пари за кражби“, заяви още Сабрутев.

През 27/28 се предвижда значително нарастване на държавния дълг, достигайки 36,6% от БВП.

„Държавата потъва в задължения, в този бюджет са вписани несъществуващи приходи и когато държавата действа по този начин, най-естественото е вдигане на данъците“, обясни още Венко Сабрутев.

Сабрутев остро критикува и размера на новия държавен дълг: