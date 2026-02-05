БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Весела Лечева и президентът Илияна Йотова ще бъдат приети от президента на МОК Кърсти Ковънтри

Спорт
Срещата е планирана за тази вечер.

Весела Лечева
Снимка: БТА
Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева пристигна днес в Милано. Утре тя ще присъства на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри.

Президентът Илияна Йотова също вече е в Италия, като утре ще заеме място на стадиона сред държавните глави.

Тази вечер президентът Йотова и председателят на БОК Лечева са гости на Кърсти Ковънтри, а утре преди откриването и на президента на Италия Серджо Матарела, който дава вечеря в чест на XXV Зимни олимпийски игри.

#Зимните олимпийски игри #Кърсти Ковънтри #Весела Лечева #Илияна Йотова

