Весела Лечева и президентът Илияна Йотова ще бъдат приети от президента на МОК Кърсти Ковънтри

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева пристигна днес в Милано. Утре тя ще присъства на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри.



Президентът Илияна Йотова също вече е в Италия, като утре ще заеме място на стадиона сред държавните глави.



Тази вечер президентът Йотова и председателят на БОК Лечева са гости на Кърсти Ковънтри, а утре преди откриването и на президента на Италия Серджо Матарела, който дава вечеря в чест на XXV Зимни олимпийски игри.