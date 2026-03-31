Весела Лечева: Лора Христова запали цяла България по биатлона

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева остана впечатлена от посрещането, което биатлонистката Лора Христова получи в Троян.

Бронзовата медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина бе отличена на церемония в спортната зала в Троян. Българската националка получи почетна грамота от члена на Изпълнителното бюро на БОК Володя Златев.

"Стотици деца, чакащи за автографи. Препълнена зала в Троян! Това е смисълът на олимпизма, олицетворен от бронзовата ни медалистка Лора Христова. Лора запали не само целия град, но и цяла България по биатлона. Специални поздравления от името на БОК поднесе шефът на мисията ни на Зимните игри Володя Златев", гласи публикация на Лечева в социалната мрежа "Фейсбук".

По време на събитието бе прочетен поздравителен адрес от Весела Лечева.