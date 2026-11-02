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Весела Лечева се кандидатира за президент на Международната федерация по спортна стрелба

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Спорт
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Изборният конгрес ще се проведе на 13 и 14 декември в Рим.

Весела Лечева
Снимка: Startphoto.bg
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Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви официално, че се кандидатира за президент на Международната федерация по спортна стрелба.

Бившата световна шампионка и олимпийска сребърна медалистка ще се бори за поста в конкуренцията на досегашният президент на Международната федерация по спортна стрелба - Лучано Роси, председателят на европейската централа - Александър Ратнер, както и Константин Пивоваров от Украйна.

Лечева заяви, че иска да сподели знанията и придобития опит, които е получила през годините. Тя е категорична, че целта ѝ е да допринесе за промяната и да помогне на спортната стрелба да върви напред.

"Уважаеми членове на общността в спортната стрелба, след повече от четири десетилетия в спорта, който обичам, реших да предприема следващата стъпка и да се кандидатирам за президент на Международната федерация по спортна стрелба (ISSF)", заяви Лечева в открито писмо, публикувано на профила й във Фейсбук.

"За мен спортната стрелба е нещо много повече от спортна кариера. Тя е път, извървян през целия ми живот - път, който ме е изградил като личност, научил ме е на отдаденост и постоянство, и ми е предоставил възможности и преживявания, за които винаги ще бъда благодарна. Вярвам, че когато един спорт ти е дал толкова много, ти носиш отговорността да върнеш нещо значимо. Знанията, които придобиваме, опитът, който трупаме, и уроците, които научаваме, не бива да остават само за нас. Те трябва да се превърнат във фундамент за онези, които идват след нас, и в движеща сила за бъдещето на нашия спорт.

Познавам спортната стрелба отвътре. Преминала съм през напрежението, предизвикателствата и решимостта, необходими за състезание на най-високо ниво. Разбирам от какво имат нужда спортистите, с какви трудности се сблъскват националните федерации и какво е нужно, за да се изградят силни и успешни спортни организации. През цялата си кариера съм натрупала лидерски опит, изградила съм международни контакти и съм развила решимостта, необходими, за да поема тази отговорност.

Визията ми е ясна: искам ISSF да бъде организация, която води, вдъхновява и чийто глас се чува. Амбицията ми не е просто да оглавя международна федерация. Амбицията ми е да помогна за оформянето на бъдещето на спортната стрелба, да укрепя позицията й в рамките на олимпийското и международното спортно движение и да гарантирам, че ISSF ще се превърне в активен и уважаван фактор в дискусиите и решенията, които ще определят бъдещето на световния спорт. Това бъдеще не може да бъде изградено от един човек. То изисква доверие, открит диалог и споделен ангажимент. Спортистите трябва да бъдат в центъра на нашите решения - те са нашите герои.

Националните федерации трябва да имат силен глас. А всеки член на нашата общност в спортната стрелба трябва да чувства, че е част от една обща кауза. Готова съм да вложа своя опит, енергия и отдаденост в тази отговорност. Не заради самата позиция, а заради възможността да служа, да допринеса за промяната и да помогна на нашия спорт да върви напред. Тук става въпрос за нещо повече от избори. Става въпрос за бъдещето на нашия спорт. Сега не е време за празни обещания. Време е за лидерство, отдаденост и действия! Аз мога да го направя. Ние можем да го направим. Заедно", се казва в обръщението на Весела Лечева.

Изборният конгрес ще се проведе на 13 и 14 декември в Рим.

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#Спортна стрелба #Весела Лечева

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