Весела Лечева се срещна с посланика на Република Корея

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и заместник-председателят Слави Бинев бяха гости на посолството на Република Корея в България и посланик Донг-бе Ким.

"Успехите на Република Корея като организатор на големи спортни събития и нашите приятелски отношения бяха във фокуса на разговора ни с посланик Донг-бе Ким. Той е приятел освен на България и на българската федерация по таекуондо", сподели Лечева след срещата.

Република Корея бе домакин на две олимпиади - Сеул 1988 и Пьончан 2018. И двете събития зададоха нови стандарти в организацията на големи състезания.