Ветле Шастад Кристиансен спечели спринта в Анеси от Световната купа по биатлон

Ветле Шастад Кристиансен спечели спринта на 10 километра от Световната купа по биатлон в Анеси-Льо Гран Борнан.

В много оспорвана надпревара, в която първите шестима завършиха в рамките на девет секунди, норвежецът финишира за 20:00.5 минути, като не направи нито една грешка в стрелбата.

Втори на едва 3.5 секунди остана сънародникът му Йоханес Дале-Шевдал, който обаче направи цели два пропуска в стрелбата и това му донесе допълнителни 300 метра наказание.

На трета позиция с един пропуск с пушката се класира Емилиен Жаклен. Французинът финишира на точно пет секунди зад победителя. Четвъртото място на шест секунди остана за Йохан-Олав Ботн, а Сиверт Бакен се класира пети на 8.6 секунди. Само на още две десети от секундата приключи шведът Себастиан Самуелсон.

От българите най-добро класиране регистрира Владимир Илиев. С три наказателни обиколки той се класира на 61-во място на 1:55.5 минути зад Кристиансен. Секунда зад Илиев финишира Благой Тодев, който с два пропуска се класира 62-ри. С две грешки приключи и Антон Синапов, който зае 92-ро място, а на 101-ва позиция остана Васил Зашев. Никой от четиримата българи обаче няма да стартира в утрешното преследване, за което място получават само първите 60.

В класирането за Световната купа води Йохан-Олав Ботн с 420 точки, пред французина Ерик Перо с 317 и италианеца Томазо Джакомел с 315. Ветле Кристиансен е седми с 263 точки.