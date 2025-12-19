БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ветле Шастад Кристиансен спечели спринта в Анеси от Световната купа по биатлон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Българите завършиха извън първите 60.

Ветле Шастад Кристиансен
Снимка: БТА
Слушай новината

Ветле Шастад Кристиансен спечели спринта на 10 километра от Световната купа по биатлон в Анеси-Льо Гран Борнан.

В много оспорвана надпревара, в която първите шестима завършиха в рамките на девет секунди, норвежецът финишира за 20:00.5 минути, като не направи нито една грешка в стрелбата.

Втори на едва 3.5 секунди остана сънародникът му Йоханес Дале-Шевдал, който обаче направи цели два пропуска в стрелбата и това му донесе допълнителни 300 метра наказание.

На трета позиция с един пропуск с пушката се класира Емилиен Жаклен. Французинът финишира на точно пет секунди зад победителя. Четвъртото място на шест секунди остана за Йохан-Олав Ботн, а Сиверт Бакен се класира пети на 8.6 секунди. Само на още две десети от секундата приключи шведът Себастиан Самуелсон.

От българите най-добро класиране регистрира Владимир Илиев. С три наказателни обиколки той се класира на 61-во място на 1:55.5 минути зад Кристиансен. Секунда зад Илиев финишира Благой Тодев, който с два пропуска се класира 62-ри. С две грешки приключи и Антон Синапов, който зае 92-ро място, а на 101-ва позиция остана Васил Зашев. Никой от четиримата българи обаче няма да стартира в утрешното преследване, за което място получават само първите 60.

В класирането за Световната купа води Йохан-Олав Ботн с 420 точки, пред французина Ерик Перо с 317 и италианеца Томазо Джакомел с 315. Ветле Кристиансен е седми с 263 точки.

#Световна купа по биатлон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Зимни

Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Владимир Зографски влиза от 24-о място в последното състезание от "Четирите шанци" в Бишофсхофен Владимир Зографски влиза от 24-о място в последното състезание от "Четирите шанци" в Бишофсхофен
Чете се за: 01:37 мин.
Джеси Дигинс триумфира за трети път във веригата "Тур дьо ски" Джеси Дигинс триумфира за трети път във веригата "Тур дьо ски"
Чете се за: 01:40 мин.
Зографски завърши на 23-о място в Инсбрук Зографски завърши на 23-о място в Инсбрук
Чете се за: 02:12 мин.
Камий Раст спечели женския слалом в Кранска гора след страхотен втори манш Камий Раст спечели женския слалом в Кранска гора след страхотен втори манш
Чете се за: 02:10 мин.
Йоханес Клаебо спечели "Тур дьо ски" за рекорден пети пореден път Йоханес Клаебо спечели "Тур дьо ски" за рекорден пети пореден път
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ