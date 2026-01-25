Везенков блести, но не довърши мача за Олимпиакос в Гърция (ВИДЕО)

Александър Везенков спаси традицията и осигури 15-и пореден успех на Олимпиакос в елита на Гърция, но бе изгонен. Българинът и неговите съотборници взеха своето при визитата си на Колосос Родос след 98:85 в среща от 16-ия кръг.

Както се и очакваше, Спортист №1 България за 2022 и 2023 година започна в стартовата петица и бе познатия лидер на "червено-белите", но не успя да довърши мача. Макар че поведе листата на реализаторите, българският национал се забърка в неприятна ситуация на старта на заключителната четвърт, когато възникна напрежение между него и Антонис Петропулис от състава на домакините при опит за вземане на позиция под коша. Българинът бе избутан и не остана доволен, след което се опита да удари гърка, който тръгна към него, но бързата намеса на останалите играчи потуши скандала. Впоследствие Везенков бе дисквалифициран, а Петрпулис отнесе само неспортсменско нарушение.

Крилото се прибра в съблекалнята с 23 точки, 5 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 24 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе почти безпогрешен - 6/7 от средна дистанция, 1/2 отвъд дъгата и 8/8 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Селекцията на Йоргос Барцокас продължава да няма грешка в шампионата на южната ни съседка и логично оглавява върха с пълен актив от 15 победи. Следващият мач за Везенков и компания в първенството ще бъде на 31 януари (събота), когато ще домакинстват на Перистери.

Гостите не се забавиха с това да покажат на какво са способни в офанзивен план и логично влязоха в ролята на лидери, за да се отскубнат с 11 точки в края на дебютния период. Домакините отговориха повече от подобаващо в следващата десетка и не само стигнаха до равенство, но и до пълен обрат за 46:43 в тяхна полза на голямата почивка.

Смяната на водачеството се превърна в тенденция на старта на третата част, но „червено-белите“ отново включиха на необходимата скорост, за да вземат нещата в свои ръце за 14-точков аванс след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт тимът от Пирея не се даде на опита за щурм на своя съперник и удържа победата.

Тайсън Уорд блесна за действащите шампиони с трипъл-дабъл от 18 точки, 10 борби и 10 асистенции. Донтей Хол също се отличи с 18 точки, допълнени от 8 овладени под двата ринга под двата коша топки. Тайлър Дорси реализира 15.

