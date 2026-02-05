Везенков е №1 за януари в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков финишира януари месец със стил и получи признание за своето представяне в Евролигата. Лидерът на Олимпиакос завоюва приза за MVP на изминалия месец турнира на богатите. Българският национал нямаше спиране в рамките на първите 31 дни от новата календарна година и изведе гърците до 6 победи от 7 мача в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, като става дума за кръговете от 19-и до 25-и.

It’s official, Sasha Vezenkov is your January MVP!



— EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2026

Крилото за пореден път затвърди мнението, че се намира в страхотна форма през януари, а цифрите говорят достатъчно. 30-годишният баскетболист остави срещу името си 23.6 точки и 6.7 борби за 7 срещи. 206-сантиметровият стрелец записа коефициент на полезно действие от 29.0. Той обаче не спря дотук, тъй като в рамките на въпросния период отбеляза 20 тройки, с което отвя конкуренцията по този показател. Освен това Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе 29/30 от линията за изпълнение на наказателни удари и регистрира най-високия плюс/минус от всички играчи за тези седем кръга (+11.7).

The January MVP honors go to Sasha Vezenkov!



What a month for @Olympiacos_BC star, read more about it here: https://t.co/g57DuGMag6



— EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2026

Роденият в Никозия играч даде предпоставки за силен старт на годината и в 6 от двубоите финишира с 20 или повече точки, подчертавайки своите лидерски качества, а „червено-белите“ повалиха Панатинайкос, Байерн Мюнхен, Макаби Тел Авив, Аанадолу Ефес, Барселона и Партизан. Синът на Сашо Везенков постигна и върховите си за сезона 28 точки срещу Макаби.

По този начин една от звездите на европейския баскетбол вече има на сметката си 5 награди за Най-полезен играч на месеца, като за първи път завоюва приза през 2025/2026, за да се изравни с Майк Джеймс от Монако. Пред тях е друг играч на „монегаските“ – Никола Миротич, който може да се похвали със 7.

Към момента Везенков е лидер по КПД с 23.1, трети при реализаторите и борците в Евролигата. Срещу неговата статистика личат средни показатели от 19.1 точки, 6.8 борби и 1.4 асистенции за 26 срещи в турнира на богатите.