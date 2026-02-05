БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Везенков е №1 за януари в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

Звездата на Олимпиакос отново отвя конкуренцията в турнира на богатите.

подобаващо завръщане везенков драматичен успех олимпиакос евролигата видео

Александър Везенков финишира януари месец със стил и получи признание за своето представяне в Евролигата. Лидерът на Олимпиакос завоюва приза за MVP на изминалия месец турнира на богатите. Българският национал нямаше спиране в рамките на първите 31 дни от новата календарна година и изведе гърците до 6 победи от 7 мача в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, като става дума за кръговете от 19-и до 25-и.

Крилото за пореден път затвърди мнението, че се намира в страхотна форма през януари, а цифрите говорят достатъчно. 30-годишният баскетболист остави срещу името си 23.6 точки и 6.7 борби за 7 срещи. 206-сантиметровият стрелец записа коефициент на полезно действие от 29.0. Той обаче не спря дотук, тъй като в рамките на въпросния период отбеляза 20 тройки, с което отвя конкуренцията по този показател. Освен това Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе 29/30 от линията за изпълнение на наказателни удари и регистрира най-високия плюс/минус от всички играчи за тези седем кръга (+11.7).

Роденият в Никозия играч даде предпоставки за силен старт на годината и в 6 от двубоите финишира с 20 или повече точки, подчертавайки своите лидерски качества, а „червено-белите“ повалиха Панатинайкос, Байерн Мюнхен, Макаби Тел Авив, Аанадолу Ефес, Барселона и Партизан. Синът на Сашо Везенков постигна и върховите си за сезона 28 точки срещу Макаби.

По този начин една от звездите на европейския баскетбол вече има на сметката си 5 награди за Най-полезен играч на месеца, като за първи път завоюва приза през 2025/2026, за да се изравни с Майк Джеймс от Монако. Пред тях е друг играч на „монегаските“ – Никола Миротич, който може да се похвали със 7.

Към момента Везенков е лидер по КПД с 23.1, трети при реализаторите и борците в Евролигата. Срещу неговата статистика личат средни показатели от 19.1 точки, 6.8 борби и 1.4 асистенции за 26 срещи в турнира на богатите.

#Евролига 2025/26 #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
5
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
6
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
3
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
5
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Още от: Баскетбол

Легендарен наставник пое Спартак Плевен
Легендарен наставник пое Спартак Плевен
Преслав Пешев: Имахме грешни решения Преслав Пешев: Имахме грешни решения
Чете се за: 01:30 мин.
Голдън Стейт привлече Кристапс Порзингис Голдън Стейт привлече Кристапс Порзингис
Чете се за: 01:25 мин.
Ню Йорк изстрада победата срещу Денвър Ню Йорк изстрада победата срещу Денвър
Чете се за: 06:00 мин.
Тодор Тодоров повече няма да води Спартак Плевен Тодор Тодоров повече няма да води Спартак Плевен
Чете се за: 02:17 мин.
АСВЕЛ спря негативната си серия в Евролигата АСВЕЛ спря негативната си серия в Евролигата
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0 КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Обвиняемата за насилие над животни в с.Царевец жена остава в ареста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Зад завесата на Олимпийските игри - пица, паста и необичаен жертвеник
Чете се за: 02:47 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ