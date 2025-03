Везенков поведе Олимпиакос към още една победа в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков отново бе на висота и поведе Олимпиакос към пети пореден успех в Евролигата. Българинът и неговите съотборници се наложиха над Партизан с 82:70 в среща от 28-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас наложи контрол върху събитията на паркета още през първото полувреме, а в хода на второто така и не допусна срив, за да стопира успешната серия на състава на Желко Обрадович от три последователни победи в турнира на богатите.

Гръцкият наставник спази традицията отново, поставяйки Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година в стартовата петица. Българският национал не го разочарова и влезе в ролята на топреализатор за "червено-белите". Крилото остави на сметката си 17 точки, 6 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка за 30 минути, прекарани в игра. При стрелбата си той бе 5/6 от средна дистанция, 1/6 зад арката и 4/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Двубоят не мина и без празнична атмосфера по случай 100-годишнината от основаването на тима от Пирея, като самият Везенков получи наградата за MVP на месец януари преди неговото начало.

По този начин гръцкият отбор продължава да се намира еднолично на върха във временното класиране с 21 победи и 7 загуби, а "гробарите" се намират на осмата позиция с 15 успеха и 13 поражения.

Отличното движение на топката, съчетано с точните стрелби на Александър Везенков и Костас Папаниколау, на бърза ръка поставиха домакините на лидерската позиция в откриващите минути. Брандън Дейвис често се превръщаше в заплаха за гръцката защита и даде тон на гостите, но повечето реализатори в редиците на „червено-белите“ бяха в основата на това да се отскубнат с 9 точки в края на встъпителния период.

Гърците продължиха в същия дух както в офанзивен план, така и в защита през следващата десетка, за да намерят пътя към двуцифрената разлика. Проблясъци, дело на Ваня Маринкович и Алексей Покушевски, накараха „гробарите“ да дадат известен отпор, но тимът от Пирея отново превключи на други обороти в нападение и се оттегли в съблекалнята при 46:32.

