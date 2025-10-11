Везенков премина 3000 точки в Евролигата, Олимпиакос смаза Дубай



Българската баскетболна звезда Александър Везенков изигра страхотен мач и отново доказа защо е сред най-добрите в Европа. С 25 точки и 11 борби той изведе своя Олимпиакос до убедителна победа над новака Дубай със 86:67 в мач от Евролигата.

Така Везенков не само стана MVP на срещата, но и премина границата от 3000 точки в кариерата си в Евролигата (3013) — впечатляващо постижение, което малцина баскетболисти могат да постигнат.

Българинът реализира 3 от 6 стрелби от тройката и 6 от 8 за две точки, като не допусна нито една грешка за близо 24 минути на терена.

От неговите съотборници Никола Милутинов също се представи отлично с 13 точки и 11 борби, а Тайлър Дорси добави 14 точки. За Дубай най-резултатен бе сърбинът Филип Петрушев с 14 точки, но това не беше достатъчно, за да спре гръцкия гранд.

След тази победа Олимпиакос се върна на победния път след загубата от Реал Мадрид в предишния кръг. Следващата седмица тимът приема Анадолу Ефес, а Дубай ще гостува на Фенербахче.

Везенков показа, че не само е лидер на терена, но и истинско вдъхновение за младите български спортисти – упоритостта и постоянството му продължават да пишат история.