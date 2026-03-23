БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия...
Чете се за: 03:00 мин.
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
Чете се за: 03:15 мин.
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Чете се за: 01:27 мин.
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вход свободен за феновете на европейските квалификации на България U17 в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

"Лъвчетата“ приемат Азербайджан и Малта на стадион "Христо Ботев“

вход свободен феновете европейските квалификации българия u17 пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

България ще бъде домакин на европейските квалификации за юноши до 17 години от група B2, като част от срещите ще се проведат в Пловдив при свободен вход за зрителите.

От Ботев Пловдив обявиха организацията за мачовете, които ще се играят на стадион "Христо Ботев“ и на Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика“. Съперници на националния отбор са Азербайджан, Малта и Литва.

Двубоите започват на 24 март и ще се проведат в рамките на една седмица, като всеки тим ще изиграе по три срещи. България ще домакинства на два от мачовете си в Пловдив, а третият ще бъде в Пазарджик.

Програмата на срещите е следната:
24 март, 11:00 ч. – Малта – Литва
24 март, 15:00 ч. – България – Азербайджан
27 март, 11:00 ч. – Литва – Азербайджан
27 март, 15:00 ч. – България – Малта
30 март, 13:00 ч. – Литва – България (Пазарджик)
30 март, 13:00 ч. – Азербайджан – Малта

За срещите на стадион "Христо Ботев“ ще бъде отворена Трибуна "Изток“, а на базата "Никола Щерев – Старика“ зрителите ще бъдат настанени на Централната трибуна.

Организаторите съобщиха, че входът за всички двубои ще бъде свободен. Вратите ще отварят 90 минути преди началото на срещите, а паркингът ще бъде безплатен за посетителите в рамките на 120 минути.

Очаква се младите национали да получат сериозна подкрепа от трибуните в битката за добро представяне в квалификационния турнир.

#България U17 футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
3
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
5
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе
6
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
5
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Национални отбори

Истории от Световните първенства – 1998
Истории от Световните първенства – 1998
Aлекс Петков отпадна от националния отбор заради контузия, Теодор Иванов попълва групата на мъжете Aлекс Петков отпадна от националния отбор заради контузия, Теодор Иванов попълва групата на мъжете
Чете се за: 01:47 мин.
Ангело Щилер и Крис Фюрих бяха повикани по спешност в националния отбор на Германия Ангело Щилер и Крис Фюрих бяха повикани по спешност в националния отбор на Германия
Чете се за: 01:37 мин.
Футболист на Ботев Пловдив с повиквателна за младежкия национален отбор на Кот д'Ивоар Футболист на Ботев Пловдив с повиквателна за младежкия национален отбор на Кот д'Ивоар
Чете се за: 00:42 мин.
Зинедин Зидан е все по-близо да поеме Франция Зинедин Зидан е все по-близо да поеме Франция
Чете се за: 01:05 мин.
Англия без Еберечи Езе срещу Уругвай и Япония Англия без Еберечи Езе срещу Уругвай и Япония
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток,...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ) Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия" Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Щастлива развръзка: Откриха четирима младежи, затънали с автомобил...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Две деца са намерили портмоне с 450 евро в монтанското село Мърчево...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ