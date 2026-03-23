Вход свободен за феновете на европейските квалификации на България U17 в Пловдив

България ще бъде домакин на европейските квалификации за юноши до 17 години от група B2, като част от срещите ще се проведат в Пловдив при свободен вход за зрителите.

От Ботев Пловдив обявиха организацията за мачовете, които ще се играят на стадион "Христо Ботев“ и на Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика“. Съперници на националния отбор са Азербайджан, Малта и Литва.

Двубоите започват на 24 март и ще се проведат в рамките на една седмица, като всеки тим ще изиграе по три срещи. България ще домакинства на два от мачовете си в Пловдив, а третият ще бъде в Пазарджик.

Програмата на срещите е следната:

24 март, 11:00 ч. – Малта – Литва

24 март, 15:00 ч. – България – Азербайджан

27 март, 11:00 ч. – Литва – Азербайджан

27 март, 15:00 ч. – България – Малта

30 март, 13:00 ч. – Литва – България (Пазарджик)

30 март, 13:00 ч. – Азербайджан – Малта

За срещите на стадион "Христо Ботев“ ще бъде отворена Трибуна "Изток“, а на базата "Никола Щерев – Старика“ зрителите ще бъдат настанени на Централната трибуна.

Организаторите съобщиха, че входът за всички двубои ще бъде свободен. Вратите ще отварят 90 минути преди началото на срещите, а паркингът ще бъде безплатен за посетителите в рамките на 120 минути.

Очаква се младите национали да получат сериозна подкрепа от трибуните в битката за добро представяне в квалификационния турнир.