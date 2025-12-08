Вицепремиерът Атанас Зафиров: Броят на младите роми със средно образование се е повишил значително

Броят на младите роми със завършено средно образование се е повишил значително - от 28% през 2016 г. на 41% към днешна дата, каза вицепремиерът Атанас Зафиров по време на Национална кръгла маса на тема „От данни към действие: Изводи за положението на ромите в България от изследването на Агенцията на ЕС за основните права“ в София. Организатори са Центърът за изследване на демокрацията и Агенцията на ЕС за основните права (FRA).

Вицепремиерът цитира и още данни от изследване, проведено от Агенцията на ЕС за основните права през 2024 г.

"Рискът от бедност сред ромите е намалял от 86% през 2016 г. до 53% днес. Ромите в платена работа вече са 62% към днешна дата спрямо 49% през 2016 г.“, каза той. По думите му успешната интеграция и равнопоставеността на ромите са въпроси от национален интерес.

Зафиров подчерта и някои тревожни тенденции.

„Само 7% от ромите, преживели дискриминация, са я съобщили, което е едно от най-ниските нива в ЕС. Жилищните условия остават тревожни - 79% от ромите живеят в пренаселени жилища. 70% от ромските деца учат в предимно ромски училища, което е критично висок показател“, каза още вицепремиерът. „Правителството приема няколко последователни стъпки, като сред ключовите промени за 2024/2025 г. е новият механизъм за служебен адрес, който позволи хиляди граждани, включително и от уязвими общности, да получат своите лични документи. Само за една година над 2400 души са получили лични карти“, подчерта той.

Зафиров изтъкна, че „ромската общност е част от нашата обща социална и културна тъкан“.