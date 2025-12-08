СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС

Софийският градски съд прекрати и изпрати на ВКС делото, образувано по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и др.

В разпореждането си съдията-докладчик излага доводи за наличие на основания за изпращане на делото на друг, еднакъв по степен съд. Единият е, че повдигнатите обвинени са за деяния преди 20.11.2017 г., когато влиза в сила Регламент № 2017/1939, очертаващ началото на времевия период на компетентността на Европейската прокуратура. Освен това по-голямата част от свидетелите по делото, както и самите подсъдими, са с адреси във Варна.

Разпореждането е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

