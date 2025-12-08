БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:32 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Разпореждането е окончателно и не подлежи на жалба или протест

прокуратурата иска постоянен арест служител bdquoземеделиеldquo хванат подкуп
Софийският градски съд прекрати и изпрати на ВКС делото, образувано по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и др.

В разпореждането си съдията-докладчик излага доводи за наличие на основания за изпращане на делото на друг, еднакъв по степен съд. Единият е, че повдигнатите обвинени са за деяния преди 20.11.2017 г., когато влиза в сила Регламент № 2017/1939, очертаващ началото на времевия период на компетентността на Европейската прокуратура. Освен това по-голямата част от свидетелите по делото, както и самите подсъдими, са с адреси във Варна.

Разпореждането е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

Цялото разпореждане вижте тук.

#Иван Портних #Софийски градски съд

