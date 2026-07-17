Вицепремиерът Пулев: България и Япония ще надградят партньорството си с нови инвестиции и сътрудничество във високите технологии

България отдава стратегическо значение на отношенията с Япония и ще продължи да надгражда постигнатото. Убеден съм, че между нашите две държави съществува истински дух на приятелство. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който проведе среща с посланика на Япония у нас Н. Пр. Чикахиса Суми, съобщиха от министерството. На нея двете страни препотвърдиха отличните двустранни отношения и общата си амбиция за задълбочаване на икономическото и инвестиционното партньорство.

„Нашето желание е да надградим всички ангажименти, поети по време на посещението на Румен Радев, в качеството му на президент, през 2025 година в Япония, и да ви уверим, че приоритетите, поставени тогава, днес са потвърдени и се изпълняват на правителствено ниво“, заяви вицепремиерът.

Пулев изтъкна, че целта е да се надгради инвестиционната активност между България и японските компании. „Разбира се, отношенията между „Ел Би Булгарикум“ и японската „Мейджи“ остават емблематична и важна част от нашето сътрудничество, но трябва да бъдем по-амбициозни. Ще развием партньорството си и в областта на иновациите, трансфера на технологии, индустриалното производство и високите технологии“, подчерта Пулев.

От своя страна посланикът на Япония у нас Н. Пр. Чикахиса Суми подчерта, че доверието на японските компании към България продължава да нараства. Той съобщи, че действащ японски инвестиционен проект в България се разширява с нова инвестиция на стойност 6 млн. евро, което е ясен знак за дългосрочния интерес на японския бизнес към страната.

По неговите думи България разполага с изключително добри инженери и висококвалифицирани специалисти в разработването на софтуер, като това показва, че страната е много добра дестинация за японски инвестиции, особено в областта на технологиите. Той подчерта, че България има потенциал да бъде платформа за разширяване на международни компании към европейските пазари благодарение на своя човешки капитал, технологична експертиза и стратегическо положение в региона.

По време на срещата двамата обсъдиха и възможностите за разширяване на сътрудничеството по ключови инфраструктурни проекти, свързани с транспортната и енергийната инфраструктура.

Вицепремиерът Пулев представи визията на българското правителство за утвърждаването на България като енергиен хъб в региона и изрази готовност за активно сътрудничество с японски партньори в областта на енергетиката, иновациите, изкуствения интелект, информационните технологии и високотехнологичната индустрия.

Двамата препотвърдиха желанието си да продължат активния политически и икономически диалог, както и да насърчават нови японски инвестиции в България чрез по-тясно сътрудничество между институциите, бизнеса и индустрията.

Министърът представи предприетите от правителството реформи за подобряване на инвестиционната среда.

„Искаме да изпратим ясно послание към инвеститорите – насърчаването на инвестициите е ключов приоритет на правителството. Създадохме единна точка за контакт, чрез която да развиваме професионален и ефективен диалог със стратегическите партньори“, допълни той.

Пулев открои и създаването на Централно координационно звено за стратегически инвестиции.