Виктор Уембаняма изнесе урок на Юта и показа защо е титуляр в Мача на звездите

Воден от точните стрелби от далечна дистанция на Виктор Уембаняма, Сан Антонио Спърс доминира и спечели срещата си с Юта Джаз, за да запише третия си пореден успех в НБА.

Седем успешни от 12 стрелби за трите точки на френския талант (33 точки, 10 борби) донесоха победата на "шпорите" със 123:110.

„...И вашият титуляр сред звездите на НБА за 2025-2026 г.: Виктор Уембаняма!“ Когато коментаторът във "Фрост Банк Център" извика името му при появяването в игра за Спърс, залата избухна в аплодисменти. По-малко от два часа по-рано стана ясно, че Уемби ще бъде титуляр за предстоящия Мач на звездите в Лос Анджелис на 15 февруари. Първи за него като титуляр, което го прави исторически, тъй като нито един французин не е получавал тази чест отвъд океана.

Атмосферата беше необичайна и защото залата в Тексас в 16:00 часа местно време не беше пълна както обикновено поради Деня на Мартин Лутър Кинг, празник в Съединените щати в чест на лидера на движението за граждански права.

На игрището обаче 22-годишният французин не губи време и само за шест минути успя да реализира 13 точки, включително три тройки срещу Юта, който беше без финландския си лидер Лаури Маркканен, който е болен.

След като отбеляза 21 точки преди почивката, Уембаняма продължи офанзивната си игра през второто полувреме, като вкара 7 тройки от 12 опита - възходяща тенденция в последните му три мача.

Неговите съотборници бяха също толкова точни отвъд дъгата (16/38 общо, за 42% успеваемост), увеличавайки разликата до цели 16 точки преди последните 12 минути (96:80).

Сан Антонио Спърс вкараха 44 от своите 78 стрелби, за да завършат с успеваемост от 56%. Джаз бяха ограничени до 40% (36 от 90).

Уембаняма отбеляза поредната тройка 7:43 минути преди края, давайки на отбора си преднина от 22 точки (109:87). Това беше достатъчно за френския национал, който се върна на пейката две минути по-късно, оставяйки съотборниците си да спечелят с крайното 123:110.

Парижанинът завърши мача с дабъл-дабъл: 33 точки, 10 борби, към които добави 2 блокади и 2 откраднати топки само за 26 минути. Гардът Стефон Касъл добави 17 точки и 8 асистенции. Силно се представиха двамата новобранци Дилън Харпър (15 точки) и Картър Брайънт (11), които се включиха от пейката.

Юта регистрира петата си загуба от седем мача, което ги оставя тринадесети в Западната конференция. Сан Антонио записаха третата си поредна победа и остават на второто място. Утре вечер ги очаква гостуване на Хюстън.