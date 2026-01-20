Историческо: Виктор Уембаняма е първият француцин, който е избран за титуляр в Мача на звездите в НБА

Виктор Уембаняма попадна за първи път сред титулярите в Мача на звездите в НБА на 15 февруари в Лос Анджелис. Това е исторически дебют за французин в лигата.

Центърът на Сан Антонио Спърс е сред петте най-добри играчи в Западната конференция. Още едно впечатляващо признание за Уембаняма, за когото това ще бъде второ участие в шоуто отвъд океана.

22-годишният играч на "шпорите" беше избран миналата година като резерва, но сребърният медалист от Олимпийските игри в Париж демонстрира огромен напредък този сезон, въпреки няколкото контузии, които го извадиха от игра края на миналата година. След завръщането си той има невероятна статистика, която убеди фенове, играчи и журналисти да му дадат титулярно място в този Мач на звездите.

Неговият отбор все още не е обявен окончателно. Девет други играчи вече са избрани, като това са носителите на отличието MVP: Лука Дончич (Лос Анджелис Лейкърс), Никола Йокич (Денвър Нъгетс), Стеф Къри (Голдън Стейт Уориърс), Шай Гилджъс-Алекзандър (Оклахома Сити Тъндър), Янис Антетокумпо (Милуоки Бъкс), Джейлън Брънсън (Ню Йорк Никс), Тайриз Макси (Филаделфия 76ърс), Кейд Кънингам (Детройт Пистънс) и Джейлън Браун (Бостън Селтикс).

За Виктор Уембаняма участието в Мача на звездите е огромна чест. Нито Тони Паркър, избиран шест пъти, нито Руди Гобер (3 пъти), нито Йоаким Ноа (2 пъти) някога са печелили място в стартовия състав на Мач на звездите. На 22 години и в третия си сезон в НБА, той вече пише история във френския баскетбол.

„Надявам се да оставя своя отпечатък в този ден", заяви Уембаняма.

Мич Джонсън, от своя страна, изрази радостта си да е треньор на баскетболист, който навърши 22 години на 4 януари.

„Да бъдеш титуляр в Мача на звездите по време на кариерата си е голямо постижение“, подчерта специалистът.

„Години на упорит труд и жертви, не само от негова страна, но и от страна на семейството му, са го довели тук. Това е много специален момент", добави Джонсън.