Викторио Илиев е вицешампион на европейското по бокс

Викторио Илиев е вицешампион на Европа за мъже до 23 години. Националът ни спечели сребърен медал на първенството по бокс на Стария континент в Будапеща. В категория до 65 килограма той отстъпи на украинеца Артур Кузменко.

Викторио Илиев изпраща много силно първенство. Само на 19 години той дебютира на такъв форум и показа, че тепърва всички ще трябва да се съобразяват с него. Българинът загатна за огромния си потенциал и не случайно вече е водещо име в националния ни отбор.