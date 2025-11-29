БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:55 мин.
Чете се за: 01:10 мин.

Викторио Илиев е вицешампион на европейското по бокс

Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
В категория до 65 килограма българинът отстъпи на украинеца Артур Кузменко.

Снимка: БТА
Викторио Илиев е вицешампион на Европа за мъже до 23 години. Националът ни спечели сребърен медал на първенството по бокс на Стария континент в Будапеща. В категория до 65 килограма той отстъпи на украинеца Артур Кузменко.

Викторио Илиев изпраща много силно първенство. Само на 19 години той дебютира на такъв форум и показа, че тепърва всички ще трябва да се съобразяват с него. Българинът загатна за огромния си потенциал и не случайно вече е водещо име в националния ни отбор.

#Европейско първенство по бокс за мъже до 23 г. в Будапеща #Викторио Илиев

