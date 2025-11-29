БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по бокс за мъже до 23 години

Българинът пренаписа историята на европейския бокс, печелейки за рекорден път златен медал в категория до 60 килограма.

Радослав Росенов
Снимка: БФ Бокс
Слушай новината

Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион за мъже до 23 години. Българинът пренаписа историята на европейския бокс, печелейки за рекорден път златен медал в категория до 60 килограма. Националът ни надделя над турчина Чинар Мехметан на финала на шампионата в Будапеща.

Росенов, който след две седмици ще навърши 22 години, постигна 17-та поредна победа на европейски първенства в тази възрастова група. Той игра с голямо самочувствие, показа познатия си стил на „танцуване“ по ринга и почти не остави шансове на съперника си. Напълно заслужено и резултатът бе категоричен – 5:0 съдийски гласа за Радослав.

Победата бе и подарък за треньора Жоел Арате, който днес празнува своя 44-ти рожден ден.

#Европейско първенство по бокс за мъже до 23 г. в Будапеща #Радослав Росенов

