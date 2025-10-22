БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Виктория Мбоко се класира за четвъртфиналите в Токио

Тийнейджърката нямаше проблеми срещу Ева Лис.

Виктория Мбоко
Снимка: БТА
Новата звезда на канадския женски тенис Виктория Мбоко се класира за четвъртфиналите на турнира на твърди кортове в Токио с награден фонд над 1 милиона долара.

Деветата поставена в схемата Мбоко спечели убедително срещу германката Ева Лис с 6:1, 6:1 за едва 53 минути игра и достигна до втори четвъртфинал в кариерата си на турнир от WTA.

"Исках просто да бъда себе си и да се опитам да играя много агресивно. Нямах особен план за игра. Просто исках да играя свободно и да бъда позитивна към себе си на корта. В крайна сметка всичко се получи", заяви канадката.

В изцяло руски сблъсък Анна Калинская елиминира номер 7 Диана Шнайдер със 7:6(4), 2:6, 7:6(5) за 2:40 часа. Шнайдер имаше преднина от 3:1 в решителния трети сет, но загуби тайбрека и напусна надпреварата. Следващата съперничка на Калинская ще бъде шестата с схемата Линда Носкова (Чехия), която надделя над МакКартни Кеслър (САЩ) с 5:7, 6:3, 6:4.

