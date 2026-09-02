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Виктория Велева с победа на старта на турнир в Унгария

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

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Българската тенисистка Виктория Велева се класира за втория кръг на единично на турнира на клей в Печ (Унгария) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишната българка, която е поставена под номер 7, надигра квалификантката Диана Петрасова (Словакия) със 7:6(3), 6:4 за малко над два часа на корта.

Велева изостана с 3:5 в първия сет и бе на няколко точки от това да изостане в общия резултат, но спечели три от следващите четири гейма и си осигури тайбрек, който спечели със 7:3 точки. Във втората част българката поведе с 5:4 и реализира ключов брейк на нула, с който затвори срещата в своя полза.

Следващата съперничка на Виктория Велева ще бъде победителката от двубоя между участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Емесе Серкеди и квалификантката Леа Беланска (Словакия).

По-късно днес българката ще стартира директно от четвъртфиналите в надпреварата на двойки, където заедно с Айлин Самарджич (Швейцария), втори поставени, ще се изправят срещу Нина Андронику (Кипър) и Грета Немчек (Унгария).

#Виктория Велева

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