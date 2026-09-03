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Виктория Велева се пребори за място на четвъртфиналите в Печ

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Спорт
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Българската тенисистка навакса изоставане в първия сет и победи Леа Беланска със 7:6(4), 6:1 за втория си пореден успех в Унгария

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Снимка: БТА
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Виктория Велева се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в Печ, Унгария, с награден фонд 15 хиляди долара. Поставената под №7 българка преодоля квалификантката Леа Беланска от Словакия със 7:6(4), 6:1 след малко под два часа игра.

22-годишната Велева трябваше да премине през трудни моменти в откриващата част. Българката допусна ранен пробив и изостана с 1:4, но постепенно намери ритъма си и успя да възстанови равенството при 4:4.

До края на сета двете тенисистки бяха стабилни при собственото си подаване и победителката трябваше да бъде определена след тайбрек. В него Велева пое инициативата с аванс от 4:1 точки и не позволи на съперничката си да направи обрат, за да поведе в резултата.

Българката започна силно и втората част и след пробив поведе с 2:0. Беланска успя веднага да върне пробива и да намали до 2:1, но това се оказа последният спечелен гейм за словачката в срещата.

Велева наложи пълен контрол върху двубоя и спечели следващите четири гейма, с което оформи крайното 6:1 и си осигури място сред най-добрите осем в надпреварата.

Това е първи четвъртфинал за Виктория Велева през настоящия сезон на турнир от веригата World Tennis Tour.

За място на полуфиналите българката ще се изправи срещу поставената под №3 Франциска Шидат от Германия.

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#тенис турнир в Унгария #Виктория Велева

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