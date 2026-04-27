Виляреал сломи Селта и направи решителна крачка към Шампионската лига

Отборът на Виляреал постигна важна победа с 2:1 над Селта Виго в късния неделен двубой от испанската Ла Лига и направи сериозна крачка към участие в Шампионската лига през следващия сезон.

С успеха "жълтата подводница“ затвърди третата си позиция във временното класиране, като вече има аванс от пет точки пред четвъртия Атлетико Мадрид шест кръга преди края на първенството. Тимът на практика си гарантира място в най-престижния европейски клубен турнир.

Домакините решиха изхода на срещата още през първото полувреме. В 21-ата минута Жерард Морено откри резултата от дузпа, а малко по-късно Никола Пепе удвои преднината на своя тим след добре организирана атака.

След почивката Селта Виго опита да се върне в мача и в 73-ата минута получи шанс от бялата точка, от който Борха Иглесиас не сгреши и намали на 2:1. В оставащото време обаче гостите не успяха да стигнат до изравняване, въпреки по-активната си игра.

Така Виляреал продължава уверено към челните позиции, докато Селта остава в средата на таблицата, делейки седмото място с Хетафе.