Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на сингъл на турнира в Маями

Чете се за: 02:15 мин.
Американката е трикратната шампионка в надпреварата.

Снимка: БГНЕС
Трикратната шампионка Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка WТА 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

45-годишната Уилямс, която участва с "уайлд кард", загуби от британката Франческа Джоунс с 5:7, 5:7 за час и 52 минути.

Американката, която спечели титлите в Маями през 1998, 1999 и 2001 година, водеше с 5:4 в първия сет, но съперничката й направи обрат с три поредни гейма, а във втората част събитията на корта се развиха по същия начин.

Джоунс постигна първа победа в турнира WТА 1000 и то срещу Винъс Уилямс, което тя определя като едно от своите вдъхновения. След като прекара години в боготворене на сестрите Уилямс, британката имаше шанса да играе срещу една от тях и да я победи.

Във втория кръг Джоунс ще играе с друга американка - Джесика Пегула.

19-годишната чехкиня Тереза Валентова също постигна успех при дебюта си в надпреварата, след като надделя над квалификантката Кейти Волинец (САЩ) с 6:2, 6:4.

В други срещи Паола Бадоса (Испания) се справи с Александра Саснович (Беларус) - 7:5, 6:3, Алиша Паркс (САЩ) победи Синя Краус (Австрия) със 7:5, 7:6(4), италианката Елизабета Кочарето елиминира Даря Семенистая (Латвия) с 6:4, 6:1, а Юлия Стародубцева (Украйна) се наложи над германката Ева Лис с 6:1, 6:4.

Рускинята Анастасия Захарова също продължава напред след успех над Анна Бондар (Унгария) с 5:7, 6:3, 6:1, Александра Иала (Филипините) се наложи над Лауза Зигемунд (Германия) с 6:7(6), 6:3, 6:3, а Пейтън Стърнс (САЩ) победи Виктория Голубич (Швейцария) със 7:6(6), 6:4 за близо два часа игра.

