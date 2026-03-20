Винченцо Италиано след епичния успех над Рома: Направихме нещо специално

Старши треньорът на Болоня Винченцо Италиано не скри задоволството си след драматичната победа с 4:3 над Рома и общ резултат 5:4, която прати тима му на четвъртфиналите в Лига Европа.

Двубоят в Рим предложи истинска футболна драма. Болоня поведе с 3:1 в средата на второто полувреме, но домакините успяха да изравнят и да изпратят срещата в продължения. Там резервата Николо Камбиаги се превърна в герой, след като отбеляза победното попадение в 111-ата минута – първия му гол в евротурнирите.

Така "рособлу“ достигнаха до четвъртфинал в европейска надпревара за първи път от сезон 1998/99.

"Ще отпразнуваме класирането след този чудесен мач. Това беше планина, която трябваше да бъде изкачена, а ние го направихме. Мога само да поздравя момчетата, защото те направиха нещо специално“, заяви Италиано след срещата.

Италианският специалист призна, че успехът е дошъл срещу по-силен съперник, но подчерта характера на своя тим.

"В продължението играта беше отворена и двата отбора имаха шансове. За щастие ние нанесохме последния удар.“, подчерта доволно опитният специалист.

В следващата фаза Болоня ще се изправи срещу Астън Вила, който елиминира Лил с общ резултат 3:0. Двата тима вече имат два сблъсъка в последните сезони, като английският отбор излезе победител и в двата.

"Ще бъдем аутсайдери отново, но ще се опитаме да поднесем нова изненада“, допълни Италиано.

Четвъртфиналните срещи са насрочени за 9 и 16 април.