Болоня елиминира Рома след голов трилър и продължения в Рим

Болоня се класира за четвъртфиналите в Лига Европа след изключително драматичен успех с 4:3 след продължения срещу Рома. След равенство 1:1 в първия мач, тимът от Емилия-Романя продължи напред с общ резултат 5:4.

Гостите поведоха в средата на първото полувреме чрез Джонатан Роу, но Рома бързо възстанови равенството чрез Еван Ндика. Малко преди почивката Федерико Бернардески отново даде аванс на Болоня от дузпа.

През втората част Сантиаго Кастро увеличи преднината на гостите до 3:1, но домакините не се предадоха. Дониел Мален намали резултата от дузпа, а Лоренцо Пелегрини изравни за 3:3 и прати двубоя в продължения.

В тях Николо Камбиаги се превърна в герой за Болоня, след като реализира победното попадение в 111-ата минута и осигури историческото класиране на своя тим.