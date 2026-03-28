Виртус Болоня се раздели с треньора Душко Иванович

Очакваните сътресения и промени във Виртус Болоня започнаха. Клубът се разделя с треньора Душко Иванович.

Черногорецът вече официално не е част от Витрус, обявиха от италианския тим. Иванович си тръгва заедно с помощника си Ненад Трайкович.

Иванович наследи поста от Лука Бианки в средата на миналия сезон.

Виртус започна добре в Евролигата, но с напредването на сезона загуби шансове да се бори за място в плейофите, а серия от 2-8 в последните 10 мача в най-силния клубен турнир в Европа коства и поста на треньора му. В момента тимът е с баланс 13-20 и е на 15-та позиция във временното класиране. В Италия отборът е лидер с 18-4.

Временно на поста старши-треньор застава Ненад Яковлевич.



