Разпродадоха билетите за Финалната четворка на Евролигата

Всички билети, предназначени за широката публика за мачовете от Финалната четворка на баскетболната Евролига за мъже през 2026 година, бяха разпродадени, съобщиха от ръководството на турнира.

Последните налични пропуски бяха пуснати в продажба тази сутрин и бързо бяха изчерпани, което отново подчерта огромния интерес към най-престижното събитие в европейския клубен баскетбол.

"Феновете отново се отзоваха в огромен брой, потвърждавайки глобалното очакване за Финалната четворка. Скоростта, с която билетите бяха разпродавани, показва несравнимата привлекателност на събитието“, заявиха от Евролигата.

Надпреварата ще се проведе в Атина и ще събере водещите отбори на континента в битка за трофея. Фенове от цяла Европа и извън нея вече си осигуриха място за кулминацията на сезона.