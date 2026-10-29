Вирусно заболяване повали Кими Антонели

Кими Антонели, който този уикенд може да стане най-младият шампион във Формула 1 в историята, е с вирусно заболяване и ще пропусне предвидените медийни изяви по време на Гран при на Мексико Сити, съобщиха от Мерцедес.

20-годишният италиански пилот трябваше да даде брифинг на пистата „Аутодромо Ерманос Родригес“.

„Кими не се чувства добре днес, докато се възстановява от вирусно заболяване. Като предпазна мярка, ФИА го освободи от задължителните медийни ангажименти, за да му даде възможност да си почине преди уикенда. Очакваме той да се върне утре“, се казва в изявление на Мерцедес.

За да си осигури титлата със собствени сили, на Антонели му е достатъчно да завърши на девето място в неделя. Ако спечели титлата, той ще стане първият италиански пилот, станал световен шампион във Формула 1 след Алберто Аскари през 1953 г.

Антонели пристигна в Мексико след победата си в Гран при на САЩ в Остин, Тексас, миналия уикенд.

Пилотът на Кадилак Валтери Ботас също е с вирусно заболяване.