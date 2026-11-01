БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБРА ПРЕЗИДЕНТ * * * В Деня на народните будители - 1 ноември: България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров

Висока избирателна активност в Северна Македония на балотажа за президент и вицепрезидент на България

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Запази
висока избирателна активност северна македония балотажа президент вицепрезидент българия
Слушай новината

Общо 491 български граждани са подали гласа си в седемте секции на територията на Република Северна Македония в днешния балотаж на изборите за президент и вицепрезидент на България.

В секцията, отворена в сградата на българското Посолство в Скопие, са гласували 137 гласоподаватели, в Генералното консулство на страната ни в Битоля гласа си са подали 68 български граждани, 108 са гласували в Охрид, 71 в Струмица, 45 в Кавадарци, 38 избиратели са гласували в Кочани и 24 в Прилеп.

Над 160 гласоподаватели повече да отишли до урните в страната в деня на балотажа на изборите. На практика това е най-голямата активност на български избори от 2022 г. насам. На парламентарните избори през април тази година правото си на вот упражниха 462 български граждани, 461 гласуваха в Северна Македония на изборите за български парламент през октомври 2022 г., през април 2023 г. гласувалите бяха 453, 340 български граждани упражниха правото си на глас на изборите през юни 2024 г., а най-малко – 327, бяха гласувалите на изборите през октомври 2024 г.

#България избира президент #президентски избори 2026 #Северна Македония #РСМ

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
1
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
2
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
3
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
4
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова води на балотажа с 52,5%, за Гюров са гласували 43,4%
5
Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова води на...
Паралелно преброяване на 100%, "Алфа Рисърч": Илияна Йотова ще бъде първата жена президент на България (57,4%), Гюров е втори с 39,6%
6
Паралелно преброяване на 100%, "Алфа Рисърч": Илияна...

Най-четени

Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
1
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
2
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
3
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
5
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
6
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...

Още от: Президентски Избори 2026

МВнР: Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент
МВнР: Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент
Близо 900 протокола са обработени в София, изборните книжа се приемат без сериозни проблеми Близо 900 протокола са обработени в София, изборните книжа се приемат без сериозни проблеми
Чете се за: 01:02 мин.
Всички седем секции в Сърбия приключиха навреме изборите за български президент и вицепрезидент Всички седем секции в Сърбия приключиха навреме изборите за български президент и вицепрезидент
Чете се за: 01:12 мин.
Общо 327 българи са гласували в единствената избирателна секция в Румъния Общо 327 българи са гласували в единствената избирателна секция в Румъния
Чете се за: 00:55 мин.
ЦИК при обработени 17,39% от протоколите: Илияна Йотова получава 57,94%, Гюров е втори с 39% ЦИК при обработени 17,39% от протоколите: Илияна Йотова получава 57,94%, Гюров е втори с 39%
Чете се за: 00:27 мин.
При близо 50% обработени протоколи: Илияна Йотова води с близо 61% в област Бургас При близо 50% обработени протоколи: Илияна Йотова води с близо 61% в област Бургас
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

ЦИК при обработени 17,39% от протоколите: Илияна Йотова получава 57,94%, Гюров е втори с 39%
ЦИК при обработени 17,39% от протоколите: Илияна Йотова получава...
Чете се за: 00:27 мин.
Политика
Илияна Йотова към Румен Радев: Без вас нямаше да се справим Илияна Йотова към Румен Радев: Без вас нямаше да се справим
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Андрей Гюров: Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме Андрей Гюров: Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
По-висока избирателна активност в Турция на балотажа, но без...
Чете се за: 01:52 мин.
Балкани
ФБР обвини Северна Корея за най-голямата кражба на криптовалута
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Недоволството във Франция продължава: Синдикатите призовават за...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Кулинарните капризи на властта: Какво яде президентът?
Чете се за: 06:32 мин.
Любопитно
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ