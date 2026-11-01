Висока избирателна активност в Северна Македония на балотажа за президент и вицепрезидент на България

Общо 491 български граждани са подали гласа си в седемте секции на територията на Република Северна Македония в днешния балотаж на изборите за президент и вицепрезидент на България.

В секцията, отворена в сградата на българското Посолство в Скопие, са гласували 137 гласоподаватели, в Генералното консулство на страната ни в Битоля гласа си са подали 68 български граждани, 108 са гласували в Охрид, 71 в Струмица, 45 в Кавадарци, 38 избиратели са гласували в Кочани и 24 в Прилеп.

Над 160 гласоподаватели повече да отишли до урните в страната в деня на балотажа на изборите. На практика това е най-голямата активност на български избори от 2022 г. насам. На парламентарните избори през април тази година правото си на вот упражниха 462 български граждани, 461 гласуваха в Северна Македония на изборите за български парламент през октомври 2022 г., през април 2023 г. гласувалите бяха 453, 340 български граждани упражниха правото си на глас на изборите през юни 2024 г., а най-малко – 327, бяха гласувалите на изборите през октомври 2024 г.