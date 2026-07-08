Високопланинска железница в Алпите отбелязва 100-годишен юбилей (СНИМКИ)

Любителите на влаковете отбелязват тази седмица 100-годишнината на една историческа швейцарска железопътна линия, а като част от тържествата ретро парни локомотиви превозват туристи из зашеметяващия алпийски пейзаж, пише АП.

Проходът Фурка, разположен на надморска височина от 2431 метра, е сред най-високите алпийски проходи в Швейцария и е известен със своите серпентини, които се появяват и във филма за Джеймс Бонд „Голдфингър“ от 1964 г. Много преди актьорът Шон Конъри, изиграл ролята на Агент 007, да заснеме там напрегнато преследване с коли, на 3 юли 1926 г. парен локомотив за първи път премива по стръмния и криволичещ маршрут в непрекъснато пътуване, с което поставя началото на жизненоважна жп връзка между регионите Ури и Вале в Централна Швейцария, която функционира в продължение на десетилетия.

В началото на 80-те години тунел, прокаран в основата на Алпите, поема основния жп трафик и това води до затварянето на историческия високопланински маршрут, докато не се намесват доброволци. Стотици от тях, наричани „пионерите“ на железопътната линия, са посветили часове на възстановяването, поддръжката и експлоатацията на историческите релси и влакове, за да могат те да се движат по същия начин, както преди век.

Първият участък от линията беше отворен отново като историческа железопътна линия през 1992 г., а 18-километровата линия беше готова за възстановяване на пътуванията през 2010 година. Парните влакове сега се движат като туристическа атракция през лятото между гарите Реалп и Обервалд, където посетителите могат да се качат на ретро вагони и да се насладят на гледката към реки, алпийски ливади и буйни зелени пасища с все още задържали се петна сняг.

Бернхард Ланг, един от многото ентусиасти, които доброволно управляват старинните парни влакове, сподели, че овладяването на това умение може да отнеме години.

"Това е нещо като жива машина, затова трябва да придобиеш усещане за нея. Да усетиш как се държи, как се движи, как мирише, как звучи", каза той.

Якоб Калерт, 21-годишен германски студент по транспортно инженерство и най-младият влаков машинист, заяви, че е важно да се вслушваш в локомотивите.

"Чуваш всеки звук, чуваш дали всичко е наред. Можеш да усетиш доста добре как е било тогава и как е сега", каза той.

Всеки, който е посветил времето си на проекта, се пристрастява, споделя доброволецът Серхио Ровели.

"На немски казваме, че всеки, който работи тук, се е заразил с „вируса Фурка“, болестта Фурка. Щом дойдеш тук, харесва ти и оставаш", шегува се той.

Цената на еднопосочния билет започва от 46 швейцарски франка (56,82 долара) за пътуване, което трае малко под 2 часа и половина. Празненствата по повод годишнината продължават през целия уикенд.

Снимки: БТА