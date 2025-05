Витоша Бистрица с девета шампионска титла при ветераните

Витоша (Бистрица) спечели шампионската титла за ветерани по футбол в България за девети път, след като на финала се наложи трудно с 4:3 над Локомотив Пловдив. В четирите последни години бистришките тигри винаги срещат на финала пловдивски отбори, като имат по две победи над Ботев и две над Локомотив.

Два гола за победителите вкара Емил Гъргоров, по едно попадение добавиха бившият национал Георги Пеев и бившият премиер на България Бойко Борисов, който от две години играе като ляво крило, а не на върха на атаката.

Мощният защитник Стефан Саламанов днес се превърна в нападател и вкара два пъти за Локомотив, а едно попадение добави Добри Орловски.

Държавното първенство за ветерани включва бивши футболисти, които са навършили 40 години и не са картотекирани към момента в професионалния футбол. Най-напред отборите играят на регионален, на зонален принцип и четирите зонални победители отиват на полуфинали. Стадион Георги Бенковски в Костенец пък за втори път посрещна решаващия мач за титлата.

Бистричани откриха резултата в 16-ата минута след комбинация на двама бивши национали. Емил Гъргоров проби от дясно и центрира, а падналият на земята Георги Пеев прати топката в мрежата. Малко преди края на първата част Явор Въндев от Локомотив (Пловдив) стреля от свободен удар, но топката се отби в лявата странична греда на вратата, пазена от Валентин Галев.

В 47-ата минута Гъргоров удвои преднината на бистришките тигри, след като защитник на Локомотив се размина с топката, а преди това Светослав Петров му подаде с глава. Двамата изработиха в същия ред и третия гол, който дойде само пет минути по-късно. Отново Петров подаде, а от въздуха от воле техничният Гъргоров забоде топката под гредата.

Макар в професионалната си кариера да играеше като защитник, днес Стефан Саламанов – натежал, но все още с обичайния си хъс и енергия, вкара два гола за пловдивските смърфове. Най-напред той намали на 1:3, излязъл сам срещу вратаря, а в 74-ата минута оформи и крайното 3:4.

Четвъртото попадение за Витоша вкара бившият министър-председател на България Бойко Борисов. В 62-ата минута той получи подаване от Светослав Петров на границата на наказателното поле, технично и на място елиминира двама бранители и с десния крак майсторски прати топката до гредата за 4:1.

След това локомотивци, които играят втори финал за ветерани в рамките на четири години, върнаха два гола. Най-напред Добри Орловски стреля добре от около точката за изпълнение на дузпа и направи 4:2. Крайното 3:4 пък фиксира Саламанов с второто си попадение в срещата.

Купата на капитана на победителите Бойко Борисов и златните медали бяха връчени от члена на изпълкома на БФС Румен Вълков под звуците на легендарната песен на рок-бандата "Куин" - "We Are the Champions".