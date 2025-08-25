ВК Нефтохимик 2010 се събра за първа тренировка

Волейболният отбор на Нефтохимик 2010 се събра днес за първа тренировка за новия сезон. Заниманието се състоя в бургаската зала „Бойчо Брънзов“, съобщиха от пресслужбата на тима.

Тренировката бе под ръководството на старши треньора Франческо Кадеду.

Италианецът ще води заниманията до вторник, преди да се присъедини отново към подготовката на мъжкия национален отбор, в който е помощник на сънародника си Джанлоренцо Бленджини.

Докато Кадеду е с държавния тим, подготовката на ВК Нефтохимик 2010 ще се води от спортния директор Иван Станев.