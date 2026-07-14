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ВКС: Два държавни имота във Варна се ползват неправомерно

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
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ВКС: Два държавни имота във Варна се ползват неправомерно
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Близо четири години, след като по разпореждане на настоящия областен управител на Варна Марио Смърков беше извършена мащабна проверка на държавните имоти в местностите „Салтанат“ и „Приморски парк“, Върховният касационен съд окончателно потвърди, че два държавни имота са били ползвани без правно основание, съобщават от областната управа. Съдът е присъдил обезщетение в размер на 383 522 лева.

Става дума за дружество, свързвано със семейството на варненския кмет Благомир Коцев, а сумата се заплаща за неправомерно използване на терени в Морската градина, научи БНТ. Върховният касационен съд не е допуснал за разглеждане жалбата на фирмата и потвърди решението на Апелативния съд във Варна. Спорът е за части от два имота с площ 3500 квадратни метра в местността „Салтанат“. Според съда терените са държавна собственост, а дружеството трябва да ги предаде и да заплати обезщетение за времето, през което ги е ползвало. Решението на Върховния касационен съд е окончателно.

Сумата е разделена между двата имота – над 275 000 лева за единия и над 108 000 лева за другия, като към нея се начисляват и законните лихви. Решението на Върховния касационен съд е окончателно.

От Областна управа напомнят, че през септември 2022 г., по време на втория си мандат като областен управител, Марио Смърков разпорежда цялостна проверка на държавната собственост в района на Морската градина. Сред проверяваните имоти са били и терени в местността „Салтанат“, които впоследствие стават предмет на съдебни производства.

Областна администрация ще продължи да упражнява своите законови правомощия за опазване на държавната собственост, коментира Марио Смърков.

#неправомерно използвани #два имота #решение на ВКС #Варна

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