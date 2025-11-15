Владимир Георгиев, БСП: Кандидатурата на Румен Спецов е добра

"Кандидатурата на Румен Спецов е добра, от много години е начело на НАП. Със сигурност оттам има много добър поглед на акцизите, горивата и всичко, което е постъпвало в "Лукойл". Румен Спецов е специалист, който достатъчно добре ще представи картината в рафинерията", коментира в "Говори сега" Владимир Георгиев от БСП.

По думите му обсъждане на кандидатурата му със сигурност е имало в Съвета за съвместно управление.

Според Владимир Георгиев кандидатурата е била одобрена много бързо, спретнато и аргументирано.

До депутатите предварително не е достигнала информация за кандидатурата на Спецов, но в Съвета за съвместно управление със сигурност е било съгласувано, каза още Владимир Георгиев.

Целият разговор вижте ТУК.




