Владимир Илиев ще запише пето олимпийско участие в утрешната смесена щафета по биатлон

Владимир Илиев ще запише пето олимпийско участие, след като е включен в състава на България за смесената щафета на 4 по 6 километра в биатлона на Игрите в Милано-Кортина.

38-годишният Илиев ще стартира на втори пост в квартета, в който попадат още Благой Тодев, Лора Христова и съпругата му Милена Тодорова. Състезанието в Антхолц-Антерселва започва в 15:05 часа българско време и ще събере 21 отбора в първия старт за биатлонистите на Олимпиадата.

С участието си Илиев ще изравни националния рекорд за най-много участия на зимни Олимпийски игри, притежаван от легендата в шорттрека Евгения Раданова.

Опитният биатлонист бе и знаменосец на българската делегация на церемонията по откриването на Игрите в Кортина д’Ампецо в петък.

На последния, четвърти пост в щафетата ще бъде лидерът на женския тим Милена Тодорова, която зае 17-о място в спринта на Игрите в Пекин 2022. От българския щаб залагат на най-силния си състав с очаквания за стабилно и конкурентно представяне.