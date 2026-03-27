Владимир Илиев завоюва златото в индивидуалната дисциплина на Държавното първенство по биатлон в Банско

Владимир Илиев спечели убедително индивидуалната дисциплина при мъжете на Държавното първенство по биатлон в Банско, демонстрирайки класа и стабилност в трудни условия.

Състезанието в местността Бъндеришка поляна се проведе в съкратен формат от 15 километра заради неблагоприятното време, но това не попречи на национала да наложи темпото от самото начало. Илиев показа сигурност на стрелбището с едва две грешки и финишира с време от 49:16.1 минути, което му осигури комфортна преднина пред останалите.

На повече от пет минути зад победителя остана Георги Наумов (СК НСА), който зае второто място, въпреки шест пропуска в стрелбата. Бронзовото отличие спечели Веселин Белчински (СК „Сапарева баня“), също на значителна дистанция от лидера.

При юношите титлата спечели Георги Джоргов, следван от Николай Николов и Андрей Ночев.

Държавното първенство продължава в събота със спринтовите дистанции, а в неделя са преследванията.