Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:45 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:37 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Владимир Манчев вече не е старши треньор на втория отбор на ЦСКА

Спорт
Двете страни се разделят по взаимно съгласие.

владимир манчев асистенти хебър пазарджик
Снимка: БГНЕС
Процесите по преструктуриране на спортно-техническото звено в ЦСКА продължават, като от днес Владимир Манчев вече не заема поста старши треньор на втория отбор на "червените", съобщиха официално от клуба.

Двете страни се разделят по взаимно съгласие, като заедно с Манчев напуска и асистентът Кирил Божков.

Останалите помощник-треньори на ЦСКА II Христо Видинов, Костадин Джоргов и Ивайло Иванов, продължават работа в клуба.

Клубът ще обяви своевременно името на новия старши-треньор на втория тим.

