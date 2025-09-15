Владимир Манчев вече не е старши треньор на втория отбор на ЦСКА

Процесите по преструктуриране на спортно-техническото звено в ЦСКА продължават, като от днес Владимир Манчев вече не заема поста старши треньор на втория отбор на "червените", съобщиха официално от клуба.

Двете страни се разделят по взаимно съгласие, като заедно с Манчев напуска и асистентът Кирил Божков.

Останалите помощник-треньори на ЦСКА II Христо Видинов, Костадин Джоргов и Ивайло Иванов, продължават работа в клуба.

Клубът ще обяви своевременно името на новия старши-треньор на втория тим.