Дванадесет отбора от зона Европа се класираха за Мондиала, други дванадесет ще преминат през плейофи

Спорт
Още четири европейски тима ще заслужат местата си на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада.

Шотландия Джон МакГин
Снимка: БТА
Дванадесет отбора вече си осигуриха участие на световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада от зона Европа.

Това са победителите от 12-те квалификационни групи, като тези тимове вече спокойно могат да очакват жребия за Мондиала, който ще бъде изтеглен на 5 декември в столицата на САЩ - Вашингтон.

Представителите на Европа ще бъдат тимовете на Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерландия, Австрия, Норвегия, Белгия, Англия и Хърватия.

"Стария континент" обаче ще има и още четири представителя по терените в Северна Америка идното лято. Те ще бъдат определени след изиграването на плейофи през месец март. Жребият за тях ще бъде изтеглен в четвъртък от 14:00 часа българско време, като тимовете са разпределени в четири урни - от първа до трета урна подреждането е спрямо ранглистата на ФИФА, а в четвърта урна попадат отборите, които участват заради класирането си в Лигата на нациите.

Полуфиналните плейофи ще противопоставят тимовете от първа урна на тези от четвърта, както и тези от втора урна на тези от трета. В полуфиналите домакини ще бъдат отборите от първа и втора урна, но домакин на финала може да бъде всеки един от участниците.

В първа урна при жребия ще бъдат Италия, Дания, Турция и Украйна.

Във втора урна са Полша, Уелс, Чехия и Словакия.

В трета урна място намериха Ирландия, Албания, Босна и Херцеговина и Косово.

В четвърта урна, в която са отборите от Лигата на нациите, са Швеция, Румъния, Република Северна Македония и Северна Ирландия.

#Световно първенство по футбол 2026 г.

